ABD, sığınmacıların çalışma izni süresini 5 yıldan 18 aya düşürdü

ABD yönetimi, daha önce 5 yıl olan sığınmacılar için çalışma izni süresini 18 ay olarak değiştirdi.

The Hill'in haberine göre, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), sığınmacıların çalışma izinlerine ilişkin politikasını güncelledi.

Bu güncellemeye göre, çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıldan 18 aya indirilirken, bu değişiklik mülteciler, sığınma hakkı tanınan kişiler, sınır dışı edilme veya ülkeden çıkarılma kararı askıya alınan kişiler ve statü değişikliği başvurusu bekleyen kişileri etkileyecek.

USCIS Direktörü Joseph Edlow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceki yönetim tarafından ülkeye kabul edilen bir yabancı tarafından başkentimizde Ulusal Muhafızlara düzenlenen saldırının ardından, USCIS'in yabancıları sık sık incelemeye tabi tutması gerektiği daha da açık hale geldi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump'ın 5 Haziran'da imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye seyahati yasaklanmıştı.

Trump ayrıca, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarına da seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Bu ülkeler, bilgi notunda tanımlanan "yüksek riskli 19 ülke" sınıfında yer alıyor.