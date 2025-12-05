Uzlaşma sağlandı! İsrail 2026 savunma bütçesini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, 2026 yılı savunma bütçesi konusunda uzlaştığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanlık arasında yürütülen görüşmeler sonucunda gelecek yıl için savunmaya 112 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 34,6 milyar dolar) ayrılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu tutar, Savunma Bakanlığı'nın talep ettiği 144 milyar şekelin (yaklaşık 44,5 milyar dolar) altında kaldı.

2026'da yedek asker sayısı 40 bin

Açıklamaya göre, İsrail ordusunda kritik bir unsur olarak görülen yedek asker sayısının 2026 bütçesinde 40 bin olarak belirlendiği aktarıldı. İsrail basını daha önce bakanlığın talebinin 60 bin yedek asker olduğunu yazmıştı.

Bütçe kapsamında ayrıca Batı Şeria'daki işgal altındaki bölgelerde yerleşim alanları, yollar, askeri üsler ve Ürdün sınırındaki güvenlik önlemleri için 725 milyon şekel (yaklaşık 224,5 milyon dolar) kaynak ayrıldığı kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış; aynı dönemde Doha'daki Hamas heyetine suikast girişiminde bulunmuştu. Bu süreçte ülkenin askeri harcamalarında büyük artış yaşanmış, savunma bütçesine önemli eklemeler yapılmıştı.

"Vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin"

2023'te 27,5 milyar dolar olan savunma harcamaları, 2024'te 46,5 milyar dolara çıkmıştı. Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, kasım ayında ülkenin 10 yıllık savunma bütçesini 350 milyar şekel (107,5 milyar dolar) artırma kararını duyurmuştu. İsrail basınına göre Maliye Bakanı Smotrich bu karara itiraz ederek Netanyahu'ya, "O zaman bütçeyi dengelemek için yapacağım vergi artışının sorumluluğunu üstleneceksin" ifadeleriyle karşılık vermişti.