Fed’in olası yeni başkanı Kevin Hassett'ten faiz tahmini: Fed faizi indirecek mi?

Fed’in muhtemel bir sonraki başkanı olarak adı geçen Kevin Hassett, Fox News’e yaptığı değerlendirmede, gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında Fed’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini dile getirdi.

Faiz tahmini: 25 puanlık inidirim olur

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Hassett, söz konusu toplantıda 25 baz puanlık bir indirim beklediğini aktardı. Fed yöneticileri ve bölgesel başkanların son söylemlerine dikkat çeken Hassett, “Bence indirmeliyiz ve muhtemelen indireceğiz. Şu anda faiz indirimi yönünde eğilimli oldukları çok daha açık görünüyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “25 baz puan civarında bir konsensüs varsa, ki öyle görünüyor, o zaman kabul ederim” diyerek orta vadede “çok daha düşük bir faiz oranına ulaşmak” istediğini belirtti.

"Listede olmaktan gurur duyuyorum"

ABD Başkanı’nın ekonomi danışmanı, Fed başkanlığına aday gösterilip onaylanması hâlinde kaç kez daha faiz indirimi yapabileceğine ilişkin soruya ise temkinli yaklaştı; görevin “verilere çok duyarlı olmak” ve faiz kararlarının enflasyon ile istihdama etkisini dikkatle değerlendirmek olduğunu söylemekle yetindi. Hassett, “Başkanın düşündüğü birkaç aday var” diyerek, “Bazı harika insanlarla aynı listede yer almaktan onur duyuyorum. Bakalım nasıl gidecek” şeklinde konuştu. Trump ise bu hafta başında Fed başkanlığı için ismin belirlendiğini ve adayın 2026’nın başında açıklanacağını ifade etmişti.

Son günlerde Hassett’i sık sık öven ve adaylığına işaret eden Trump, salı günü Beyaz Saray’daki bir programda, “Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Size söyleyebileceğim tek şey, onun saygın bir kişi olduğu” sözlerini dile getirdi. Trump yönetimi, adaylık süreci ilerlediği takdirde, Hassett’in yürüttüğü Ulusal Ekonomi Konseyi başkanlığının, Hazine Bakanı göreviyle birlikte Scott Bessent’e devredilebileceğini tartışıyor.