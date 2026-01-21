Tosyalı, Togg'un ekonomik modeli için tarih verdi: Daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacak

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tarife savaşlarının olası etkilerine işaret eden Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, küresel ticarette artan gerilimlere karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

'Türk çelik sektörü sessiz istila altında'

Dünyanın en düşük karbon salınımına sahip çelik üreticisi olduklarını vurgulayan Tosyalı, Türk çelik sektörünün "sessiz istila" altında olduğunu, AB ve ABD tarifelerinin Çin'e yönelik kısıtlamalarının Türkiye’yi olumsuz etkilediğini savunarak "Çinliler orada satamadıkları malları bizim piyasada satmaya çalışıyor. Türkiye piyasalarını istila ediyorlar" diye konuştu. Çelik ithalatına kota getirilmesi ve iç piyasaya girişlerin sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Küresel çelik piyasasında Çin kaynaklı 680 milyon tonluk ciddi bir kapasite fazlası bulunduğunu belirten Tosyalı, Türkiye'nin bu ortamda yeni kapasite yerine katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünlere odaklanması gerektiğini söyledi.

2026 için ciro hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu belirten Tosyalı, Libya ve Cezayir'deki büyük yatırımlara da dikkat çekti.

'Togg'un uygun fiyatlı model seneye çıkacak'

Yerli tankı orduya teslim ettiklerini hatırlatan Tosyalı, BMC özelinde yeni 40 tonluk kamyon modellerini de nisandan itibaren piyasaya süreceklerini kaydetti.

Togg'un T10x ve T10F modellerinde bu yıl 60 bin adetlik üretim hedeflediklerini belirten Tosyalı, gelecek yıl ortalarında da 'T6'yı çıkaracaklarını ve bu modelin daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir olacağını söyledi.