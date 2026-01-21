Bank of America’ya göre 2026’da takip edilmesi gereken en iyi 3 havayolu şirketi

Bank of America, Delta’nın 2026’da büyük havayolları arasında en kontrollü kapasite artışını sürdüreceğini öngörüyor. Şirketin kapasite büyümesinin yüzde 3,2 ile sektör ortalamasının hafif altında kalması beklenirken, birim gelir artışının yüzde 3,3’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Delta Air Lines zirvede kalmayı hedefliyor

Premium yolcu gelirleri, maliyet disiplini ve güçlü sadakat programının etkisiyle Delta’nın 2026 hisse başına kârının (EPS) 7,30 dolar olacağı öngörülüyor. Banka, Delta için hedef fiyatını 80 dolara yükseltirken "al" tavsiyesini koruyor.

United Airlines yüksek büyümeyle dikkat çekiyor

United Airlines’ın 2026’da kapasite artışını yüzde 4,4’e düşürmesi bekleniyor. Bu oran, bir önceki yıla göre yavaşlamaya işaret etse de, büyük ABD havayolları arasında en yüksek büyüme olarak öne çıkıyor.

Birim gelirlerin yüzde 3,6 artacağı tahmin edilirken, kabin memurları sözleşmesi kaynaklı maliyet baskıları da gündemde. Buna rağmen Bank of America, United’ın 2026 EPS’sini 13,08 dolar olarak öngörüyor. Banka, şirket için hedef fiyatını 130 dolara çıkararak "al" tavsiyesini sürdürüyor.

Alaska Airlines entegrasyonla toparlanıyor

2025 yılında IT sorunları ve yüksek yakıt maliyetleriyle zorlanan Alaska Airlines’ın, Hawaiian Airlines entegrasyonundan doğan sinerjiler sayesinde 2026’da daha güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Şirketin kapasite artışının yüzde 3,3, birim gelir artışının ise yüzde 4,0 seviyesinde olması öngörülüyor. Bank of America, Alaska’nın birim maliyet artışının yüzde 2,0 ile sınırlı kalacağını tahmin ediyor. 2026 EPS beklentisi 5,50 dolar olsa da banka, hedef fiyatı 70 dolara yükselterek "al" tavsiyesini koruyor.