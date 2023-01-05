Bağışıklığın en büyük destekçisi: Bitki çayları

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, kış hastalıkları için bağışıklığı güçlendiren, soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı, vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi kolaylaştıran, rahatlatıcı veya yatıştırıcı pek çok bitkinin olduğunu bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek, soğuk algınlığı, grip ve öksürükte tedaviyi desteklemek için kullanılan bitki çaylarının pek çok yararı bulunuyor. Soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya öneren uzmanlar, ebegümecinin içerisinde bulunan C vitamini ile güçlü bir antioksidan olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, boğaz için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı olan papatyanın, bağışıklığı destekleyici bir bitki olduğunu aktararak, ıhlamurun ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiğini, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı etkisi bulunduğunu vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kaman, kış aylarında sıklıkla tüketilen kış çayları ve hangi sağlık sorunlarına çözüm olabildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soğuk algınlığı ve grip gibi durumlardan korunmak için bağışıklık sisteminin desteklenmesinin ilk akla gelen önlem olduğunu vurgulayan Kaman, "Kış hastalıkları için bağışıklığı güçlendiren, soğuk algınlığını tedavi etmeye yardımcı, vücudu toksinlerden arındıran, sindirimi kolaylaştıran, rahatlatıcı veya yatıştırıcı pek çok bitki doğada mevcuttur. Örneğin, soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya ilk akla gelen bitkilerdendir. İçinde bulunan polisakarit, glikoprotein bileşenleri, flavonoitleri ve kafeik asit türevleri gibi bileşenlerin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğu ve soğuk algınlığında koruyucu olduğu deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir." ifadelerinde bulundu.

Kaman, ebegümecinin ise içinde bulunan bol C vitamini ile güçlü antioksidan bir bitki olup kış hastalıklarında destek alınabilecek iyi bir tercih olduğunu belirterek, bu bitkinin aynı zamanda göğsü yumuşattığını, boğaz için faydalı, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliği olduğunu, çiçeklerinden yapılan çayların ses kısıklığına iyi geldiğini, sindirime yardımcı olduğunu anlattı.

Tarçın enfeksiyonlarla savaşıyor

Meyan bitkisinin de bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında göğüs yumuşatıcı ve ekspektoran olarak kullanılabilecek ve antiviral etkilerinden dolayı soğuk algınlığı ve gripte destek alınabilecek önemli bir tıbbi bitki olduğuna işaret eden Kaman, şu bilgileri verdi:

"Boğazınız için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda size destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı, bağışıklığı destekleyici bir başka bitki de papatyadır. Ihlamur çiçeklerinin ise vücudunuzun doğal savunmasına katkıda bulunduğu, sağlığın korunmasına yardımcı olduğu ve ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiği, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı olduğu bilinmektedir. Sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir başka tıbbi bitki ise adaçayıdır. Adaçayı infüzyonunun antiseptik ve antienflamatuar özellikleri sayesinde boğaz ağrısını hafiflettiği, ağız ve boğaz yaralarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca, içeriğindeki ursolik asit sayesinde sindirim sorunlarına ve aşırı terlemeye yardımcıdır."

Dr. Tuğba Kaman, tarçın ve zencefilin de kışın favori bitkileri arasında yer aldığını belirterek, "Tarçın güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca yaygın enfeksiyonlara karşı savaşır. Tarçın gibi zencefil de kış çayı için iyi bir bitkidir. Sindirimi iyileştiren ve vücudu detoksifiye ettiği bilinen zencefil ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiği için kışın favori bitkilerindendir." ifadelerini kullandı.

Kaman, nane çayının tıkalı sinüslere iyi gelmesi ve baş ağrılarını hafifletmesi ile bilinen içindeki mentolün öksürük ve boğaz tahrişini yatıştırmaya yardımcı, soğuk algınlığında destek alınabilecek bir bitki olduğunu, kekiğin ise güçlü antioksidan özelliğe sahip, boğaz ve göğüs ağrısı ile öksürükleri hafiflettiği bilinen, antimikrobiyal etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında faydalanılabilecek bir ürün olduğunu kaydetti.