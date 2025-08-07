Bakan Işıkhan açıkladı: 2024'te 1 milyar TL'den fazla tıbbi mama ödemesi yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2024 yılında 1 milyar 355 milyon TL tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Bebeklerimizin gelişmini destekliyoruz"

0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini desteklerini belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda yapılan ödemelere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"Geleceğimiz için aile yapısına destek olmaya, minik yavrularımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

2024 yılında 1.3 milyar TL’yi aşan tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik.

Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz!"