Bakan Işıkhan duyurdu! 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 64 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettiğini duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine eklenen ilaçların 5'inin kan ürünü, 3'ünün KOAH ilacı, 4'ünün diyabet ilacı, 4'ünün alerji aşısı, 4'ünün antibiyotik ve 1'inin biyobenzer göz içi uygulanan ilaç olduğunu belirtti.

İlaçların 51'i yerli üretim

Bakan Işıkhan, söz konusu ilaçların 51'inin yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.