Bakan Işıkhan duyurdu! 64 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın geri ödeme listesine 64 yeni ilacın eklendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, kan ürünlerinden KOAH ve diyabet ilaçlarına, alerji aşılarından antibiyotiklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ilaçların 51'inin yerli üretim olduğunu belirtti.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine eklenen ilaçların 5'inin kan ürünü, 3'ünün KOAH ilacı, 4'ünün diyabet ilacı, 4'ünün alerji aşısı, 4'ünün antibiyotik ve 1'inin biyobenzer göz içi uygulanan ilaç olduğunu belirtti.
İlaçların 51'i yerli üretim
Bakan Işıkhan, söz konusu ilaçların 51'inin yerli üretim olduğuna dikkat çekerek, "Sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
✅ 5 Adet Kan Ürünü,
✅ 3 Adet KOAH ilacı,
✅ 4 Adet Diyabet İlacı,
✅ 4 Adet Alerji Aşısı,
✅ 4 Adet Antibiyotik,
✅ 1 Adet Biyobenzer Göz İçi Uygulanan İlaç
