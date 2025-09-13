Bakan Memişoğlu duyurdu! 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını açıkladı. Samsun Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında Samsun Şehir Hastanesi'nin kasım ayında hizmete açılacağını belirtti.

Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek Tekkeköy'de inşaatı süren 250 yataklı hastanenin gerektiğinde 400 yatağa çıkarılabilecek şekilde planlandığını ve 2026'da tamamlanacağını söyledi. Atakum'daki 350 yataklı hastanenin inşaatının yüzde 25-30 seviyesinde ilerlediğini kaydeden Memişoğlu, bu hastanenin 2027'de hizmete açılacağını aktardı. Ayvacık'ta 25 yataklı devlet hastanesi inşaatına başlanacağını ve merkezde de yeni bir büyük hastane planlandığını dile getirdi.

Eylül ayında atama müjdesi

Atamalara ilişkin bilgi veren Memişoğlu, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

En az 10 yeni aile sağlığı merkezi açılacak

Sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, Samsun'da mevcut dört sağlıklı hayat merkezine ek olarak beş merkezin daha planlandığını, en az 10 yeni aile sağlığı merkezi açılacağını söyledi.

Bağımlılık ve kötü alışkanlıklarla mücadeleye vurgu yapan Memişoğlu, "Bağımlılıklardan, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulmalı, bedenimizi hareket ettirerek ve iyi beslenerek korumalıyız. Sigara içen vatandaşlarımız iradelerini ortaya koysun; biz sağlıkçı olarak her türlü yardıma hazırız. Sağlıklı yaşam merkezlerimiz ve hastanelerimizde sigara bırakma programlarımız devam ediyor. Hem kendi bedeniniz hem de toplumsal sağlık için bu kötü alışkanlıklardan kurtulun" ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında uluslararası iş birliği ve üretim çalışmalarına da değinen Memişoğlu, Moğolistan ve Çin ziyaretlerinin gerçekleştiğini, gelecek yıl ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde sağlık üretimi odaklı temaslarda bulunacaklarını belirtti.