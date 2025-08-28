Bakan Memişoğlu duyurdu: Randevuda yeni dönem! MHRS’de pilot uygulama 1 Eylül’de başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni dönemi açıkladı. Buna göre, üniversite hastanelerine randevular artık aile hekimliği üzerinden MHRS aracılığıyla alınabilecek.

Bakan Memişoğlu, uygulamanın 1 Eylül’den itibaren pilot olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde başlatılacağını duyurdu.

“Milletimize hizmet eden hastaneler olarak görüyoruz”

Uşak’taki temasları kapsamında açıklama yapan Memişoğlu, yeni sistemle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılacağını belirterek şunları söyledi:

“Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde uygulamaya 1 Eylül’den itibaren başlıyoruz. Biz üniversite, kamu ya da özel hastane ayrımı yapmadan, milletimize hizmet eden sağlık kurumları olarak görüyoruz.”

“Türkiye üreten sağlık modeliyle ilerliyor”

Sağlık yatırımlarına da değinen Memişoğlu, Türkiye’nin yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda sağlık ürünleri üreten bir ülke haline geldiğini söyledi.

2026 yılında yerli üretim sağlık ürünlerinin piyasaya çıkacağını belirten Bakan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin üreten sağlık modeliyle başarılı olacağına inancımız tam” dedi.

“Önceliğimiz koruyan sağlık”

Memişoğlu, yaklaşan 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanacaklarını da açıkladı. “Bizim önceliğimiz her zaman koruyan sağlık. Mobil sigara araçlarımızla vatandaşlara ulaşıp sigarayı bırakmaları için destek olacağız” diye konuştu.

Dijital bağımlılık, hareketsizlik ve fazla kilo sorunlarına karşı da yeni önlemler alınacağını söyleyen Memişoğlu, sayısı 300’ü aşan sağlıklı hayat merkezlerinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini hatırlattı.