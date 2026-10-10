Bakan Memişoğlu duyurdu: Sigara satışında yeni dönem başlıyor

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Sigara satışlarında kimlik ibrazının zorunlu hale getirileceğini belirten Memişoğlu, sigara kullanımına ilişkin kısıtlamaların genişletileceğini ve denetimlerin artırılacağını söyledi.

TRT Haber'e konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin geçmiş yıllarda tütünle mücadelede önemli mesafe katettiğini ancak son dönemde sigara kullanımının yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

Özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının arttığına dikkat çeken Memişoğlu, "Sigara esasında insanları kullanan bir sektörün teşvik ettiği bir zararlı alışkanlık." dedi.

Türkiye'de her üç kişiden biri tütün kullanıyor

Türkiye'deki tütün kullanımına ilişkin verileri paylaşan Memişoğlu, nüfusun yüzde 33'ünün tütün ürünleri kullandığını belirtti. Türkiye'nin sigara kullanım oranında dünyada ikinci sırada bulunduğunu söyleyen Memişoğlu, akciğer kanseri görülme sıklığının da özellikle erkeklerde oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye'de 160 milyar adet, başka bir ifadeyle 8 milyar paket sigara satıldığını açıklayan Memişoğlu, sektörün yıllık cirosunun 20 ila 30 milyar dolar arasında olduğunu kaydetti.

Sigara satışında kimlik zorunluluğu geliyor

Hazırlıkları devam eden düzenlemenin ayrıntılarını paylaşan Memişoğlu, 18 yaşından küçüklere sigara satışının yasak olduğunu hatırlatarak, bu yasağın daha etkin uygulanması amacıyla kimlik kontrolünün zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Memişoğlu, "Bu satışı da TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı." ifadelerini kullandı.

Kafe ve restoranlarda yeni düzenleme

Sigaranın toplum içindeki görünürlüğünü azaltmayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, özellikle okul ve spor alanlarında yeni kısıtlamaların gündemde olduğunu söyledi.

Kafe ve restoranlarda sigara içilebilen alanların da yeniden düzenleneceğini açıklayan Memişoğlu, mevcut uygulamalardaki belirsizliklerin giderileceğini ifade etti.

Sigara içenler ile içmeyenlerin kullandığı alanların daha net ayrılacağını belirten Bakan Memişoğlu, "Aynı zamanda da işte kafeterya da, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar." dedi.

Elektronik sigaralara da dikkat çekti

Elektronik sigara ve farklı tütün ürünlerinin de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Memişoğlu, bu ürünlerin zararsız olduğu yönündeki algının yanlış olduğunu söyledi.

Yeni düzenlemeyle sigaranın görünürlüğünün azaltılmasının yanı sıra cezai yaptırımların daha açık şekilde belirlenmesinin amaçlandığını ifade eden Memişoğlu, esnafın ve tüketicilerin mağdur edilmeyeceği bir sistem üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Düzenleme birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacak

Tütünle mücadeleye yönelik yasal düzenlemenin hazırlık aşamasında olduğunu açıklayan Memişoğlu, teklifin birkaç hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının planlandığını belirtti.

Sigara kullanımını yalnızca yasaklar ve cezalarla azaltmayı hedeflemediklerini söyleyen Memişoğlu, toplumda farkındalık oluşturarak vatandaşların sigarayı gönüllü şekilde bırakmalarını teşvik etmek istediklerini ifade etti.

Sigara bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Bakan Memişoğlu, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz ilaç desteği sağlandığını hatırlattı.

Türkiye genelinde 1700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, mobil poliklinikler ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla da vatandaşlara destek sunulduğunu aktardı.

Yeşilay tarafından yapılan araştırmaya göre sigara kullananların yüzde 80'inin bu alışkanlıktan kurtulmak istediğini söyleyen Memişoğlu, vatandaşları tütün ürünlerini bırakmaya davet etti.

Sağlıklı hayat merkezlerine vurgu

Türkiye genelinde 363 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirten Memişoğlu, bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişim uzmanlarının yanı sıra kanser taraması gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin de sunulduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın önceliğinin yalnızca hastalıkların tedavisi değil, toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Memişoğlu, vatandaşlara sigara ve diğer tütün ürünlerini bırakma çağrısında bulundu.