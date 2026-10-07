Veba şüphesi Avrupa'yı da harekete geçirdi: AB'den kritik toplantı

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ortaya atılan veba iddiaları Avrupa Birliği'ni harekete geçirdi. AB ülkelerinin sağlık bakanlığı yetkililerini bir araya getiren Sağlık Güvenliği Komitesi, Rusya'daki gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplanacak.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de durumu yakından takip ettiğini duyurdu. Kurum, şu ana kadar elde edilen sınırlı bilgilere göre hastalığın yayıldığını gösteren bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Avrupa'dan ilk değerlendirme

ECDC, AB ülkelerinde onlarca yıldır veba vakası görülmediğini ve hastalığın antibiyotiklerle etkili şekilde tedavi edilebildiğini belirtti. Kurum, insandan insana bulaşmanın genellikle semptom gösteren enfekte bir kişiyle yakın ve uzun süreli temas gerektirdiğine dikkat çekti.

Veba şüphesi bulunan kişilerin izole edilmesi ve uygun tedaviye alınması gerektiği belirtilirken ECDC'nin Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa ofisiyle temas halinde olduğu açıklandı.

Sibirya'da ne oldu?

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" ortaya çıkmasının ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurmuştu. Bazı sosyal medya kanallarında ise Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde çalışan bir kişinin "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu ve bunun ardından özel önlemler uygulandığını açıklamıştı. Akciğer vebası iddiası ise henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Uluslararası kurumlar takipte

Dünya Sağlık Örgütü daha önce mevcut bilgiler doğrultusunda genel halk açısından riski düşük olarak değerlendirmiş, ancak ölümün nedeninin belirlenmesi için Rus makamlarından ek bilgi talep etmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de gelişmeleri izlediğini ve şu aşamada daha geniş bir tehdide ilişkin gösterge bulunmadığını açıklamıştı.

AB Sağlık Güvenliği Komitesinin toplantısıyla birlikte Sibirya'daki vaka artık Avrupa düzeyinde de resmi olarak değerlendirmeye alınmış olacak.