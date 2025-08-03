Bakan Memişoğlu: Tıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi kenevirin çok sayıda hastalıkta kontrollü ve bilimsel yöntemlerle kullanıldığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Memişoğlu, tıbbi kenevirin kullanım alanlarının oldukça geniş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Nörolojik hastalıklardan romatizmal rahatsızlıklara, kronik ağrıdan şizofreni ve kaygı bozukluklarına kadar pek çok alanda bilimsel temellere dayalı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca mide bulantısı, akne, sedef hastalığı, diskinezi, romatoid artrit, madde bağımlılığı ve bazı kalp hastalıkları gibi sorunlarda da etkili olduğuna dair güçlü klinik çalışmalar mevcut.”

Eczanelerden, reçeteyle temin edilebilecek

Memişoğlu, bu ürünlerin bağımlılık riski olmayan, ilaç formuna getirilmiş ve yalnızca hekim kontrolünde kullanılan içerikler olduğunun altını çizerek, tıbbi kenevirin tüm süreçlerde sıkı denetime tabi olduğunu ve yalnızca Sağlık Bakanlığı onayı ile eczanelerden, reçeteyle temin edilebileceğini ifade etti.