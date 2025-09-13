Bakan Memişoğlu’ndan vatandaşlara hastane randevusu tüyosu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Samsun’daki programı kapsamında vatandaşlarla bir çay ocağında sohbet etti.

Burada sağlık hizmetlerine erişim ve randevu sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Memişoğlu, aile hekimlerinin ihtiyaç halinde hastalara her branştan randevu alabileceğini söyledi.

“Esasında randevu sorunu yok”

Vatandaşlara sigara içmemeleri yönünde de uyarıda bulunan Memişoğlu, “Çay için sigara içmeyin. Sağlıkla ilgili yapacağımız bir şey var mı? Samsun Şehir Hastanesi’ni Kasım ayında açıyoruz. ASM’lere gittiğiniz zaman aile hekimi istiyorsa herhangi bir yerde, herhangi bir branşta randevu alabiliyor. Esasında randevu sorunu yok. Aile hekimi ihtiyaç duyarsa size her yerden randevu alabilir” ifadelerini kullandı.

Memişoğlu ayrıca, sağlıklı hayat merkezlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu merkezlerimizde diyetisyen, psikolog, spor salonu, diş hekimi, çocuk gelişimci gibi birçok imkan var. Hepinizi oraya götüreceğiz, sonra tekrar buraya getireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Vatandaş buluşmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Başkan Halit Doğan ile bir araya geldi. Görüşmede kentte yürütülen sağlık yatırımları ele alındı.

Başkan Doğan, Bakan Memişoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Samsun, sadece Karadeniz’in değil, Türkiye’nin de sağlık alanında parlayan yıldızlarından biri olma yolunda ilerliyor. Sayın Bakanımıza şehrimize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.