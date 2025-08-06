Bakanlıktan 'et yiyen bakteri' açıklaması: Türkiye'de vaka görüldü mü?

Türkiye'de halk arasında "et yiyen bakteri" olarak bilinen "Vibrio" kaynaklı enfeksiyon vakalarının görüldüğüne dair bazı yayın organlarında çıkan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Genel Müdürlük, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi 2025 verilerini incelediklerini ve Türkiye'de Vibrio kaynaklı hiçbir enfeksiyon vakasının tespit edilmediğini duyurdu.

Vibrio vulnificus nedir?

"Et yiyen bakteri" olarak da bilinen Vibrio vulnificus’un ılık ve hafif tuzlu deniz sularında yaşadığını belirterek bulaşma yollarına dikkat çekti.

Buna göre, bakteri en sık 'açık yaralardan vücuda girmesi' ya da 'çiğ kabuklu deniz ürünleri tüketimi' ile enfeksiyona yol açıyor. Özellikle çiğ istiridye gibi deniz ürünlerinin risk taşıdığı vurgulandı.

Vibrio enfeksiyonları genellikle ishal, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlarla başlarken, bazı durumlarda ciltte kızarıklık, şişlik ve ağrılı lezyonlara da neden olabiliyor.

Yetkililer, bağışıklık sistemi zayıf bireyler ile karaciğer hastalarının bu bakteri karşısında daha yüksek risk altında olduğunu hatırlatarak, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.