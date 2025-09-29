Biyoteknoloji devinde tarihi anlaşma: Genmab, Merus’u 8 milyar dolara satın aldı

Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Genmab, ABD’li kanser ilacı üreticisi Merus’u yaklaşık 8 milyar dolar nakit karşılığında satın alma anlaşmasına vardı.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Genmab bu satın almayla birlikte ürün yelpazesini genişletmeyi ve ortaklarına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Hisse başına 97 dolar

Anlaşma kapsamında Genmab, Merus hisselerini 97 dolar karşılığında satın alacak. Bu fiyat, şirketin Cuma günü kapanış fiyatı olan 68,89 doların yüzde 41 üzerinde bir prim anlamına geliyor.

Petosemtamab stratejinin merkezinde

Satın almanın en kritik unsuru, Merus’un geliştirdiği ve şu anda baş-boyun kanserinde faz 3 denemeleri süren petosemtamab adlı tedaviye erişim olacak.

Genmab, ara faz 3 sonuçlarının 2026’da açıklanacağını, ilacın ise 2027 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini öngörüyor.

İlacın 2029 yılına kadar en az 1 milyar dolar yıllık satışa ulaşabileceği, kullanım alanlarının genişlemesi halinde ise milyarlarca dolarlık ek gelir yaratabileceği tahmin ediliyor.

Darzalex’ten bağımsızlık arayışı

Genmab hâlihazırda Johnson & Johnson’ın yan kuruluşu Janssen Biotech’e lisans verdiği Darzalex ilacından büyük gelir elde ediyor.

Darzalex’in bu yıl 2,3–2,4 milyar dolar telif geliri sağlaması ve şirketin toplam gelirinin yüzde 65’ini oluşturması bekleniyor. Ancak Genmab, uzun vadede daha dengeli bir büyüme için yeni ürünlere yatırım yapma yoluna gidiyor.