Boehringer Ingelheim Türkiye’ye atamalar

12 Ekim 2018

ANKARA (DÜNYA) – Beşeri ve hayvansal ilaç devi Alman Baehringer Ingelheim Türkiye biriminde atamalar yapıldı. Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörü pozisyonuna Arif Ok; Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörlüğüne ise Dr. Nilüfer Dayangaç getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada Arif Ok’un Satış Direktörü olarak sürdürdüğü görevinin ardından Eylül ayı itibariyle Kardiyovasküler Metabolizma İş Birimi Direktörlüğü görevini üstlendiği belirtildi.

Dr. Nilüfer Dayangaç’ın ise Ocak 2017’den beri yürüttüğü Spesifik İş Birim Müdürlüğünün ardından Eylül ayı itibariyle Spesifik Ürünler İş Birimi Direktörlüğüne getirildiği kaydedildi.

Boehringer Ingelheim (BI) beşeri ve hayvan ilaçları geliştirme ve üretimine yönelik faaliyet yürütüyor. İlaç endüstrisinin ilk 20 büyük şirketi arasında bulunan Almanya merkezli şirketin 50 bin çalışanı bulunuyor. Şirket 2017'de 18,1 milyar Euro net satış değerine ulaştı. BI, net satışlarının yüzde 17’sini Ar-Ge harcamalarına ayırıyor.