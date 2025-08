Bu bölgelerde kene ısırdıysa çok daha dikkatli olun!

Ankara ve Kafkas üniversiteleri işbirliğinde bilim insanları, kenelerin hastalık bulaştırma yüzdeleri üzerine araştırma yapıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle Ankara ile Kafkas üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bilim insanları, Sivas'ın ardından Erzurum'da da çalışma yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zati Vatansever, "Tüm ülke ile ilgili verilerimiz olmasa da mesela Sivas'ta yaptığımız çalışmalarda kenelerde virüs oranının yüzde 10'lara kadar vardığını görüyoruz. Yani şu anda Sivas'ta insanlara gelen kenelerin yüzde 10'unda virüs var. Şimdiye kadar bu tip pratik verileri de elde ettik. Bundan sonrasında da hastalığın yayılış gösterdiği tüm bölgelerde yine böyle kenelerde virüs varlığını araştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Keneler ve Kene Kaynaklı Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Ömer Orkun, yürütülen çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"İç Anadolu'nun batısından Ardahan'ın Posof ilçesine kadar uzanan bir yay içerisinde Ankara, Bolu, Eskişehir, Çorum, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan ile Artvin özellikle insanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsünü gördüğümüz, her yıl vaka sayısının farklı derecede de olsa bildirildiği bölgeler. Şu an bulunduğumuz Şenkaya ilçesi de 'hiperendemik bölge' dediğimiz her yıl düzenli olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakalarını gördüğümüz bir noktada. Biz bu noktada şu an saha çalışmalarını yürütüyoruz."

KKKA'nın merkez üssü taranıyor

Çalışma yapılan bölgenin Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nin merkez üssü olarak kabul edildiğini ifade eden Prof. Dr. Orkun, “Saha çalışmaları neticesinde arazilerden kene örnekleri topluyoruz. Bu örneklerle daha sonra kene spesifik olan laboratuvarımızda birtakım moleküler teknikleri kullanarak, hem Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü hem de insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren çok çeşitli skalada bir patojen taraması yapıyoruz. Sonuç olarak bunların genetik ilişkilerini de ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.