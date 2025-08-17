Chikungunya nedir, belirtileri neler? Chikungunya vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de var mı?

Dünya, Chikungunya virüsü endişesi yaşıyor. Virüs hızla yayılırken bilim insanları çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar virüs hakkında bilgi almaya çalışıyor. Kafalarda birçok soru yer alıyor. İşte detaylar...

Chikungunya nedir, belirtileri neler?

Chikungunya, virüs taşıyan sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalıktır. Adını, hastaların eklem ağrıları nedeniyle "iki büklüm" kalmasından dolayı Makonde dilindeki "eğilmek" anlamına gelen bir kelimeden alır. Bu hastalık, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olmakla birlikte, sivrisineklerin yaşam alanlarının genişlemesiyle farklı coğrafyalarda da görülmeye başlamıştır.

Chikungunya'nın en belirgin belirtileri aniden başlayan yüksek ateş ve şiddetli eklem ağrısıdır. Hastalık genellikle sivrisinek ısırmasından 3 ila 7 gün sonra ortaya çıkar ve belirtiler aşağıdaki gibidir:

Yüksek ateş: Genellikle 39-40°C'ye kadar çıkabilir ve birkaç gün sürebilir.

Şiddetli eklem ağrısı: En karakteristik belirtidir. Ağrı, özellikle el ve ayaklardaki küçük eklemlerde yoğunlaşabilir ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu ağrılar haftalarca, hatta aylarca sürebilir.

Kas ağrısı: Vücudun çeşitli yerlerinde yaygın kas ağrıları görülebilir.

Döküntü: Ateşin başlamasından birkaç gün sonra gövde ve uzuvlarda kırmızı, kabarık döküntüler ortaya çıkabilir.

Diğer belirtiler: Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, kusma ve konjonktivit (göz iltihabı) de sıkça rastlanan belirtilerd

Chikungunya vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu?

Resmi verilere göre, bu yıl 16 ülkede 240 binden fazla chikungunya vakası ve virüs kaynaklı 90 ölüm bildirildi.