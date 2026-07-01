Çocuk yan dal kadroları alarm veriyor: Kadroların çoğu boş kaldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre, yüksek riskli ve yoğun çalışma yükü gerektiren çocuk yan dal branşlarının önemli bir bölümü bu yıl da yeterli düzeyde tercih edilmedi.

Yerleştirme sonuçlarına göre, 118 kontenjan açılan çocuk yoğun bakım yan dalına yalnızca 5 hekim yerleşti. Böylece branştaki kadroların yaklaşık yüzde 96'sı boş kaldı.

Yenidoğan yan dalında ise açılan 250 kontenjanın yalnızca yüzde 9'u dolarken, kadroların yaklaşık yüzde 91'i boş kaldı.

Çocuk hematolojisi kadrolarında doluluk oranı yüzde 15, çocuk acil yan dalında ise yüzde 16 olarak gerçekleşti.

Sonuçlar, önümüzdeki yıllarda çocuk sağlığı alanındaki yan dal uzmanı ihtiyacına ilişkin değerlendirmeleri de gündeme getirdi.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, NTV'ye yaptığı açıklamada, mevcut tablonun ilerleyen yıllarda çocuk yan dal uzmanı ihtiyacını artırabileceğini belirtti.

Durumu halk sağlığı sorunu olarak nitelendiren Kasapçopur, "5 yıl sonra umarım 'Biz haklı çıkmıştık' demeyiz. Yanılmışız deriz. Çocuk kanser hastalığına bakacak, çocuk hematoloğu, kardiyoloğu ve yenidoğan hekimi bulmakta zorlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapçopur, çocuk yoğun bakım gereksinimi bulunan hastaların gelecekte hekim bulmakta güçlük yaşayabileceğini de dile getirdi.

Yan dal uzmanlarının yetişme sürecine de dikkati çeken Kasapçopur, zorunlu hizmetlerle birlikte bir yan dal uzmanının yetişmesinin yaklaşık 17 yıl sürdüğünü belirtti.

Yan dal branşlarının yeterince tercih edilmemesinde zorunlu hizmet yükümlülüğü, malpraktis davaları, sağlıkta şiddet ve çalışma koşullarının etkili olduğunu ifade eden Kasapçopur, kritik alanlarda görev yapan uzmanlar için farklı teşvik mekanizmalarının uygulanması gerektiğini söyledi.

Kasapçopur, "Diyelim ki siz çocuk kanser uzmanı oldunuz. Üç kez zorunlu hizmet yapıyorsunuz. Kritik dallarda çalışan arkadaşlarımıza farklı bir kat sayının olması gerekiyor. Yan dal yaptığınızda ana dalda hasta bakmanız kısıtlanıyor. Bu da çok önemli bir sorun." değerlendirmesinde bulundu.