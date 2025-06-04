Çocuklarımızı bekleyen büyük tehlike!

Türkiye’de son yıllarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığına ilgi azalıyor.

2024’te tıpta uzmanlık sınavında (TUS) en fazla kontenjan ayrılan branşlardan biri olan pediatride kadroların yüzde 52’si boş kaldı. Geçen yıl ise bu oran yüzde 42 oldu.

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, alarm verici duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Kasapçopur; aşırı yük, yetersiz hukuki koruma, sağlıkta şiddet, düşük ücret politikaları ve mesleki itibarsızlaştırma gibi nedenlerin genç hekimleri pediatriden uzaklaştırdığını vurguladı.

Yetkililere çağrı yapan Özgür Hoca, “Bu kriz yalnızca bir uzmanlık dalının değil, çocuklarımızın sağlıklı geleceğinin krizidir” dedi.