“Coğrafi işaretli ürünler kente katma değer sağlar”

Müjde DEMİR

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi, ‘Mersin’in Coğrafi İşaretli Ürünlerinde Şef-Şair Buluşması’ etkinliğinde konuşan MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, coğrafi işaretli ürünlerin, çevresi, tarihi, sosyal ve kültürel değerleri ile bir birikimin ürünü olduğunu söyledi. Mersin’in, kültürel değer ve ürünlerinin yumağı olan coğrafi ürünlerinin giderek markalaştığını ve bu ürünlerin yöreye, bölgeye hatta ülkeye ait bir değer yaratığına dikkat çeken Atasoy, “Amacımız, Coğrafi İşaretli ürünlere olan bağlılığımızı çeşitli şekillerde başarıya dönüştürmek, işi hiç bitmeyen çiftçimizin soluğu olmak, coğrafi işaretli ürünlerimize yenilerin katılmasını sağlamaktır. Marka ürünlerinin sayısını çoğaltarak herkesin geldiği bir Mersin destinasyonunu oluşturarak, kimsenin yabancılık çekmediği ve lezzetlerin paylaşıldığı bir rota haline getirmektir” dedi