Covid-19 ile hayatımızda yer edinmişlerdi: Kanserojen olduğu raporlandı!

Dünya genelinde Covid-19 döneminden bu yana milyonlarca kişinin günlük olarak kullandığı el dezenfektanları, şimdi ciddi bir sağlık tartışmasının odağında. Avrupa Birliği, bu ürünlerin temel bileşeni olan etanolün kansere neden olabileceğini değerlendirmeye aldı.

Financial Times’ın haberine göre, Avrupa Kimyasallar Ajansı’nın (ECHA) iç çalışma grubunun hazırladığı raporda, etanolün toksik özellikler gösterdiği, kanser riskini artırabileceği ve hamilelikte komplikasyonlara yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu raporun yalnızca ön değerlendirme olduğunu, ancak sonuçlarının “Avrupa’daki tüm temizlik ve kozmetik sektörlerini etkileyebileceğini” belirtiyor.

Avrupa Komisyonu nihai kararı verecek

ECHA’nın Biyosidal Ürünler Komitesi, 25–28 Kasım tarihlerinde toplanarak etanol hakkındaki bilimsel verileri masaya yatıracak.

Komite, etanolün “kanserojen madde” olarak sınıflandırılması yönünde karar alırsa, nihai karar Avrupa Komisyonu tarafından verilecek.

Komisyon onay verirse, etanol içeren; el dezenfektanları, ev temizlik ürünleri, kozmetik sprey ve losyonlar, endüstriyel temizlik çözeltileri yeniden formüle edilmek zorunda kalacak.

Bu durumda üreticiler yeni alternatif maddelere geçmek zorunda kalacak, mevcut ürünlerin bir kısmı ise piyasadan çekilebilecek.

“Pandeminin sembolü”ydü

Etanol, Covid-19 salgını boyunca kişisel hijyenin sembolü haline gelmişti. Ancak bilim insanları, bu kadar yaygın kullanılan bir maddenin uzun vadeli etkilerinin yeterince incelenmediğini vurguluyor.