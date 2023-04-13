Devlet hastanelerinde estetik işlem yaptırmak mümkün mü? SGK bu ameliyatların masrafını karşılar mı?

Bazıları daha hoş bir görünüm kazanmak için bazıları sağlık problemleri nedeniyle burun estetiği, liposuction, meme küçültme ve büyültme ameliyatları gibi operasyonlar geçiriyor. Bu işlemleri yaptırmak isteyenlerin aklına ise farklı sorular takılıyor. İşte, estetik operasyonlarla ilgili aradığınız soruların cevapları!

Devlet Hastanelerinde Burun Estetiği SGK Tarafından Karşılanır mı?

SGK, bazı koşullarda burun estetiği masraflarının tamamını karşılıyor. Bunun içinse hastanın burnunun kırılmış olması veya fizyolojik bir durumdan dolayı rahat nefes alamıyor olması gerekiyor. Fakat hasta, sadece estetik kaygılarda operasyon geçirmek istiyorsa SGK ameliyat giderlerini karşılamıyor.

Devlet Hastanelerinde Meme Küçültme ve Büyültme İşlemleri SGK Tarafından Karşılanır mı?

Büyük memelerin sebep olduğu ağırlıktan ötürü boyun, sırt ve bel ağrıları oluşuyorsa meme küçültme ameliyatı masraflarının hepsini SGK üstleniyor. Ayrıca meme kanseri sonucu memenin bir kısmını veya tamamını kaybetmiş hastaların memenin yeniden oluşturulması için geçireceği operasyonlar ile meme büyütme operasyonları da tamamen SGK tarafından karşılanıyor.

Devlet Hastanelerinde Liposuction Ameliyatı SGK Tarafından Karşılanır mı?

Liposuction yani bölgesel yağların ameliyatla aldırılması işleminin masrafları da tıpkı burun estetiğinde olduğu gibi herhangi bir sağlık sorunuyla ilişkiliyse tamamen SGK tarafından karşılanıyor. Aksi takdirde giderleri hastaların karşılaması gerekiyor.

Devlet Hastanelerinde Yapılan Diğer Estetik İşlemler Nelerdir?

Kaza sonucu meydana gelen yanık, çatlak ve kesik izlerini gidermek için yapılan estetik operasyonların masraflarının tümü SGK tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bu işlemler devlet hastanelerinde uygulanabiliyor. Ayrıca felç geçirmiş kişilerin yaşadıkları estetik deformasyonlar da sigorta kapsamına giriyor. Yine sağlık durumlarına bağlı olarak botox, peeling, dolgu, saç ve cilt sorunlarının giderilmesi gibi daha çok özel hastanelerde tercih edilen işlemler de devlet hastanelerinde gerçekleştirilebiliyor. Bu işlemlerin masraflarının tamamını SGK üstleniyor.