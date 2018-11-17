Diyabete farkındalık için yürüdüler

17 Kasım 2018

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde, Atatürk Anıtı’ndan başlayıp Cumhuriyet Caddesi üzerinden Zafer Plaza Meydanı’na kadar süren yürüyüşte, vatandaşlara diyabet hastalığının simgesi olan yeşil elma ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Diyabet İçin Farkındalık yürüyüşüyle alakalı basın açıklaması yapan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, diyabetin kronik bir hastalık olup ömür boyu tedavi gerektirdiğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Özkul, “Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı giderek artan, ciddi organ kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması, beslenme, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitimden oluşan dört temel faktörde mümkün olmaktadır” dedi.

Yürüyüş, Zafer Plaza Meydanı’nda Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun mini konseriyle son buldu.