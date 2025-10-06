Diyabetli çocuklar için 76 binden fazla reçeteye 610 milyon lira ödeme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altı Tip-1 diyabet hastalarına yönelik sağlanan desteklere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, diyabetle mücadele eden çocukların yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerini maddi olarak desteklemeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "18 yaş altındaki Tip-1 diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık" ifadelerini kullandı.

76 binden fazla reçete karşılandı

Işıkhan, 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde 76 binden fazla reçetenin karşılandığını, bu kapsamda yaklaşık 610 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.