Dondurulmuş pizza atıştırmalıklarında metal parça alarmı

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ABD merkezli Rich Products Corporation tarafından üretilen Farm Rich Pizza Cheese Crunchers isimli dondurulmuş atıştırmalık ürünler, metal parçaları içerebileceği şüphesiyle geri çağrıldı. Şirket, gönüllü geri çağırma kararını 19 Mayıs 2026’da aldı. Ancak FDA’nın resmi risk sınıflandırmasını ancak 9 Haziran’da yapması dikkat çekti.

21 eyalette satışa uunuldu

Geri çağırma kararı, yaklaşık 6 bin 408 koliye karşılık gelen 160 bin 200 poundluk (yaklaşık 72,6 ton) ürünü kapsıyor. Söz konusu ürünler Kaliforniya, Teksas, Florida ve New York dahil ABD’nin en kalabalık eyaletlerinin de bulunduğu 21 eyalette satışa sunuldu.

FDA'nın gecikmesi tartışma yarattı

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise FDA’nın resmi değerlendirme sürecindeki gecikme oldu. Şirket geri çağırmayı mayıs ayında başlatmasına rağmen, ürünün risk seviyesi üç hafta boyunca resmi olarak sınıflandırılmadı. Uzmanlar, bu durumun özellikle geri çağırma duyurularını kaçıran aileler açısından soru işaretleri yarattığını belirtiyor.

Metalin kaynağı açıklanmadı

FDA ve üretici firma, metal parçalarının ürüne nasıl karıştığı konusunda ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Ayrıca ürünlerin hangi mağazalarda satıldığı da resmi olarak açıklanmadı. Şu ana kadar metal parçasına bağlı herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediği ifade edildi.

FDA, geri çağırmayı “Sınıf II” kategorisinde değerlendirdi. Bu kategori, ürünün geçici veya tıbbi müdahaleyle düzeltilebilecek sağlık sorunlarına yol açabileceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre metal parçalarının yutulması ağız yaralanmalarına, diş hasarına ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu risk özellikle çocuklar açısından daha büyük önem taşıyor.

Tüketicilere uyarı yapıldı

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki ürünlere sahip olan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurguladı. Ürünlerin çöpe atılması veya satın alınan mağazaya iade edilmesi tavsiye edildi.

Farm Rich vakası, 2026 yılında ABD’de metal kirliliği nedeniyle gündeme gelen üçüncü büyük geri çağırma olayı oldu. Daha önce bazı pizza ürünleri ve organik dondurmalar da benzer nedenlerle raflardan çekilmişti.