Zayıflama iğneleri marketleri vurdu! Çikolata ve cipsler raflarda kaldı

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İngiltere’de zayıflama iğnelerinin kullanımının yaygınlaşması, market raflarındaki tercihleri değiştirmeye başladı. Analizlere göre bu ilaçları kullanan kişiler, iştahlarının azalması nedeniyle çikolata, cips ve şekerleme gibi yüksek kalorili ürünleri daha az satın alıyor. Uzmanlar, bu değişimin ülke genelindeki gıda harcamalarında önemli bir düşüş yarattığını belirtiyor.

780 milyon sterlinlik kayıp

Araştırma şirketlerinin verilerine göre, kilo verme ilaçlarının etkisiyle İngiliz tüketicilerin market harcamalarında yıllık yaklaşık 780 milyon sterlinlik azalma yaşandı.

Özellikle atıştırmalık ürünler, şekerlemeler ve hazır gıdalar bu değişimden en fazla etkilenen kategoriler arasında yer aldı. Analistler, eğilimin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenebileceğini ifade ediyor.

Çikolata ve cips satışları baskı altında

Perakende sektöründeki uzmanlar, kilo verme ilaçları kullanan tüketicilerin daha küçük porsiyonlar tercih ettiğini ve yüksek kalorili ürünlere olan talebin belirgin şekilde azaldığını belirtiyor.

Bu durumdan özellikle çikolata üreticileri, cips markaları ve şekerleme şirketlerinin etkilenebileceği değerlendiriliyor. Bazı üreticilerin ise daha küçük paketler ve protein ağırlıklı ürünler geliştirmeye başladığı belirtiliyor.

Gıda devleri yeni stratejiler arıyor

Tüketici alışkanlıklarındaki değişim, büyük gıda şirketlerini de yeni ürün geliştirmeye yöneltiyor. Uzmanlara göre sektör, düşük kalorili, yüksek proteinli ve daha sağlıklı alternatiflere yatırım yaparak yeni döneme uyum sağlamaya çalışıyor.

Küresel ölçekte birçok şirketin, zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasının uzun vadeli etkilerini yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Sağlık trendleri ekonomiyi etkiliyor

Ekonomistler, kilo verme ilaçlarının yalnızca sağlık harcamalarını değil, restoranlardan marketlere kadar geniş bir ekonomik alanı etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

İngiltere’de milyonlarca kişinin bu tür ilaçlara erişiminin artması halinde, gıda tüketim alışkanlıklarında kalıcı değişimler yaşanabileceği ve perakende sektörünün buna göre yeniden şekillenebileceği belirtiliyor.

Yeni dönemin kazananı kim olacak?

Uzmanlara göre önümüzdeki yıllarda en büyük avantajı, değişen tüketici taleplerine hızlı uyum sağlayan markalar elde edecek. Daha sağlıklı ürünlere yönelen tüketiciler, gıda sektöründe yeni bir dönüşümün kapısını aralarken, geleneksel atıştırmalık üreticileri için ise zorlu bir rekabet dönemi başlayabilir.