Dünya doktorları Hatay’da 6 bine yakın afetzedeye sağlık hizmeti verdi

Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlıca harekete geçen ve afetin ilk anından bu yana Hatay’da çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarından biri.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaşırken, Dünya Doktorları (DDD), Hatay ve Suriye’de depremden etkilenen insanlara desteğini sürdürüyor. Dünya Doktorları bugüne kadar Hatay’da 6 bine yakın afetzedeye sağlık hizmeti verdiğini açıkladı.

Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye'nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlamaya devam eden Dünya Doktorları, bölgede yaşayan afetzedelere sağlık hizmeti ulaştırıyor.

5500 kişiye sağlık hizmet ulaştırıldı

Köy köy, belde belde dolaşan Dünya Doktorları hastaneye gitme ihtimali bulunamayan afetzedelere ulaşarak sağlık taramaları gerçekleştiriyor. 6 Şubattan itibaren Dünya Doktorları Hatay’da; 2500 sağlık taraması, 3000 ücretsiz ilaç dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 5500 kişiye sağlık hizmet ulaştırdığını bildirdi.

Doktor, hemşire, ebe, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan mobil sağlık birimleriyle afetten etkilenen kişilerin sağlık, psikososyal destek, ilaç, koruma, temel su ve sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlayan Dünya Doktorları ekipleri, kadınlar ve çocuklar için oluşturduğu güvenli alanlarda afetzede kadın ve çocuklara yönelik sağlık hizmeti, bireysel psikolojik destek, psikososyal grup seansları, koruma hizmeti, hijyen ve temizlik hizmeti veriyor.

Dünya Doktorları, birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılan konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, sahada gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu elde ettiği verilere göre bölgede şu ana kadar en fazla görülen hastalıklar soğuk ve nemli havanın etkisiyle ateş, boğaz ağrısı hatta akciğer iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, su azlığı, hijyen eksikliği, uygun olmayan barınma şartları ve toplu yaşam ortamlarında kalınması nedeniyle uyuz ve gastroenterit (bağırsak enfeksiyonları) olduğunu ifade etti.