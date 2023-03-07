e-Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? e-Nabız tahlil sorgulama nereden yapılır?

Bu işlemlerden belki de en merak edileni, e-Nabız tahlil sorgulamanın nasıl yapıldığı. Randevu almak, hastaneye ulaşmak, sıra bekleyip tahlil vermek özellikle büyükşehirlerde çok yorucu olabiliyor. Tahlil verdikten sonra sırf sonuçları öğrenmek için yeniden hastaneye gitmek, kimi zaman vakit kaybı olarak görülebilir. Hastaneye kadar gitmek istemeyenler için e-Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir ve nasıl anlaşılır, adım adım açıklıyoruz.

e-Nabız Nedir ve e-Nabız'a Nasıl Kayıt Olunur?

e-Nabız tahlil sonucu indirmek için öncelikle e-Nabız'a kayıtlı olmanız gerekiyor. e-Nabız uygulaması; vatandaşların sağlık kurumlarında gerçekleştirdiği bütün işlemlerin bir arada toplandığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen resmî bir sistem. Bu sisteme enabiz.gov.tr web adresi ziyaret edilerek erişim sağlanabildiği gibi akıllı cihazlara indirilen aplikasyonlar yoluyla da ulaşılabiliyor.

Şayet ilk kez e-Nabız kullanıcısı olacaksanız e-Devlet üzerinden kayıt yaparak sisteme girebilirsiniz. Sonrasında profil ayarlarınız üzerinden bir e-Nabız şifresi alabilir veya sistemi e-Devlet girişi üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz. Sisteme kaydolduktan sonra giriş için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise e-imza.

e-Nabız Profili Nasıl Oluşturulur?

e-Nabız'a giriş yaptığınızda profilinizi oluşturmak üzere bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Bu sayfada bulunan kullanım koşullarını kabul ettikten sonra karşınıza doldurmanız gereken alanlar çıkar. Bu alanlara bilgilerinizi girebilir, ardından kişisel sağlık bilgilerinizi kimlerin göreceğine dair tercihlerinizi kaydedebilirsiniz. Son olarak profil bilgilerinize iletişim bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

e-Nabızda Tahlil Sonuçlarına Nereden Ulaşılır?

Web sayfası üzerinden profilinize ulaştığınızda sayfanın sol kısımda sembollerle ifade edilen sekmeler göreceksiniz. Bu sekmeler sizi, sistemi kullanarak ulaşmak istediğiniz bilgilere götürür. Bu bölümde yer alan sekmeler:

- Akıllı Asistan,

- Ziyaretlerim,

- Reçetelerim,

- Raporlarım,

- Hastalıklarım,

- Tahlillerim,

- Radyolojik Görüntülerim,

- Epikriz Bilgilerim,

- Malzeme ve Cihazlarım.

Seçeneklerden herhangi birine tıkladığınızda aradığınız bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz. Tahlillerim bölümünden devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri, sağlık ocakları ve benzeri sağlık kuruluşlarında yaptırdığınız tüm tahlillere ulaşmanız mümkün.

e-Nabız Tahlil Sonucu Görüntüleme

Tahlillerim başlığına tıkladığınızda açılan sayfada tahlilleriniz, tarih aralığına göre sıralanmaktadır. Şayet yalnızca belirli tarihteki tahlillerinizi görmek istiyorsanız sayfanın üst kısmında yer alan başlangıç ve bitiş tarihlerini seçerek sonuçları daraltabilirsiniz.

Ayrıca bu sayfada arama butonu da bulunmaktadır. Bu kısma, direk ulaşmak istediğiniz tahlilin ismini yazarak vakit kazanabilirsiniz. Uyguladığınız bu tür filtrelerle yaptırdığınız tüm tahlilleri ve sonuçlarını, tarih ve açıklama bazında referans değerleriyle birlikte görüntülemiş olacaksınız.

Bu referans değerleri tahlil sonuçlarınız hakkında önemli bilgiler verir. Bu tahliller arasında size ait olmadığını düşündüğünüz bir tahlili ekranda görüyorsanız tahlilin karşısında yer alan "Bu İşlem Bana Ait Değil!" yazılı kırmızı butona tıklayarak işlemin size ait olmadığına dair bildirimde bulunabilirsiniz.

e-Nabız Tahlil Sonuçları Nasıl Anlaşılır?

Tahlil sonuçlarının nasıl yorumlanacağı pek çok kullanıcı için merak konusu. Şayet tahlil sonuçlarınızda yer alan değerlerden herhangi biri referans aralığının dışında kalıyorsa bu değer farklı bir renkle gösterilir. Referans değerinin dışında kalmak, bu değeri aşmakla da altında kalmakla da mümkün. Örneğin 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda yapılan hemogram testi için HCT yüzdesi, 36 ila 43 arası olmalıdır. Bu aralık, bir referans değeridir. Bu aralığın altında veya üstünde çıkan değerler, referans aralığı dışında kalmış demektir.

Referans aralığı dışında kalan değerler, e-Nabız'daki tahlil sonuçlarında farklı bir renkle gösterildiği için terimlerin ne anlama geldiğini bilmeseniz de normal ve anormal durumların farkına varabiliyorsunuz. Ayrıca tahlilinizin hizasında yer alan grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görmeniz de mümkün.

Yine, aynı sayfada bulunan tablo butonu sayesinde sonuçlarınızı tablo şeklinde de görebilirsiniz. Bilgileri daha detaylı görüntülemek içinse seçtiğiniz tahlilin üzerine tıklayarak o tahlilin detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu değerlerin yer aldığı tahlil sonuç sayfasını ise PDF'e dönüştürülmüş olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Yaptırdığınız tüm tahlillerin referans aralığını görmek sağlık durumunuz hakkında fikir sahibi olabilmenize katkı sağlar. Ancak sonuçlarınızın en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için tahlilleri mutlaka hekiminizin görmesi gerekir. Yaptırdığınız tahlillerin hekiminiz tarafından takip edilmesi, gerekli tedavilerin en doğru şekilde uygulanabilmesine olanak tanır.

e-Nabız'dan Tahlil Sonucu Çıktısı Nasıl Alınır?

Bu tahlil sonuçlarını ekrandan görmektense elinizde bulundurmak ve bir uzmana göstermek isteyebilirsiniz. Böyle durumlarda e-Nabız'da yer alan tahlil sonuçlarınızı yazıcıdan çıkartmanız mümkün. Bunun için, öncelikle sonuçlarınızı PDF olarak kaydetmeniz en doğrusu olacaktır.

Tahlil sonuçlarınızın görüldüğü sayfanın sağ üstünde yer alan kırmızı renkteki PDF butonuna tıkladığınızda, tahlil verileriniz cihazınıza PDF olarak iner. Bu işlemi sayfada yer alan tüm tahlil sonuçlarınız için yapabileceğiniz gibi yalnızca istediğiniz tahlil sonuçları için de gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra, cihazınıza kaydettiğiniz bu PDF dosyasını açarak "Yazdır (Print)" butonuna tıklayıp sonuçlarınızın çıktısını alabilirsiniz.

e-Nabız Tahlil Sonuçları Ne Zaman Çıkar?

Muayene olup tahlil verdikten sonra e-Nabız tahlil sonuçları ne zaman görülür, sonuçlar sisteme ne zaman düşer, diye merak ediyor olabilirsiniz. Sağlık kuruluşlarında birçok farklı tahlil yapılıyor. Bu tahlillerin türüne göre sonuçların çıkması da farklılık gösteriyor. Bu süreler yapılan tahlilin amacı, yapıldığı hastanenin yoğunluğu gibi durumlar göz önüne alındığında her zaman aynı sürelerle sonuçlanmayabilir. Fakat tahlil sonuçları çıktığı anda e-Nabız'a düşmektedir. Peki, türlerine göre e-Nabız tahlil sonuçları ne zaman çıkıyor?

- Anlık yapılan işlemlerden olması nedeniyle kardiyoloji tahlilleri, aynı gün içerisinde sonuçlanır.

- İdrar tahlilleri genel olarak aynı gün ya da ertesi gün içerisinde sonuç verir.

- Kan tahlil sonuçları en geç iki iş günü içinde sisteme düşerken daha detaylı bir analiz istenmesi durumunda bu süre bir haftayı hatta bazen birkaç haftayı bulabilir.

- Radyolojik görüntülemeler ise genellikle üç günden erken sonuçlanmamaktadır. Kanser gibi vakaların teşhisinde kullanılan patoloji tahlillerinin sonuçlanması ise daha uzun süreleri buluyor. Vücuttan örnekler alınarak laboratuvar incelemeleri yapılması gerektiğinden iki ila üç haftaya varan süreler söz konusu olmakta.

Bahsi geçen süreler dolmasına rağmen yaptırdığınız tahlilin sonucunu sistemde bir türlü göremiyorsanız bu durumda tahlili verdiğiniz hastane ya da sağlık kurumu ile irtibata geçmeniz gerekebilir. Fakat ilk etapta endişe etmenize gerek yok. Çünkü sağlık kuruluşunda beklenmeyen bir yoğunluk yaşanıyor olabilir. Eksik veya hatalı bir işlem söz konusu ise sağlık kuruluşu ile iletişimde olmanız en doğrusudur.

e-Nabız Tahlil Sonucu Doğrulama Nasıl Yapılır?

Bazı hâllerde tahlil sonuçlarının doğrulanması gerekebilmektedir. Böyle bir gereksinim doğduğu zaman e-Nabız sisteminden işlem yapılabilir. COVID-19 testleri için bu işlemi yapmak mümkündür. PCR test sonucu için Tahlil Sonucu Doğrulama adresi kullanılarak doğrulama yapılabilir. Doğrulama ekranında istenen bilgiler eksiksiz biçimde doldurulur. En altta yer alan "Doğrula" butonuna tıklandıktan sonra sonuçlar görülebilir.