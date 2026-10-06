Ebola bir ülkede daha görüldü! Hasta hayatını kaybetti

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Kenya Sağlık Bakanı Aden Duale, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden başkent Nairobi'ye gelen bir Kenya vatandaşında Ebola tespit edildiğini ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ülkede ilk Ebola vakası kayıtlara geçti.

Duale'nin verdiği bilgiye göre hasta, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde farklı hastanelerde tedavi gördü. Cumartesi günü uçakla Nairobi'ye geldikten sonra havalimanındaki rutin sağlık taramasından geçti ve bir akrabası tarafından hastaneye götürüldü. Burada yapılan testte Ebola virüsü saptandı.

28 temaslı tespit edildi

Hastanın temaslarının araştırılması sonucunda, aile üyeleri ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 28 kişi belirlendi. Duale, yayılmayı önlemeye yönelik tedbirlerin devreye alındığını vurgulayarak, "Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm sistemlerin devreye sokulduğunu belirtmek isterim" dedi.

Salgın daha önce Uganda'ya da yayılmıştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu, ülke tarihinin en büyük Ebola salgınıyla mücadele ediyor. Bu yıl 8 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede, ölü sayısı 4 bini aştı.

Salgının daha önce ulaştığı Uganda'da ise 20 vaka ve 2 ölüm bildirilmişti. Dünya Sağlık Örgütü, ağustos ayında Uganda'yı "Ebola'dan arındırılmış ülke" ilan etmişti.

Enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşan Ebola; ateş, kusma ve ishale neden olabiliyor. Ağır vakalarda iç ve dış kanama da görülebiliyor.