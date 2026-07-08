Ebola salgını yayılıyor: Vaka sayısı 1700'ü aştı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen 17. Ebola salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı 1708'e yükselirken, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 580'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın, özellikle Ituri eyaletinde etkisini sürdürürken Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde de yayılıyor. Yeni sağlık bölgelerinde de vakaların görülmeye başlaması, salgının kontrol altına alınmasına ilişkin endişeleri artırdı.

DSÖ'den bulaş zinciri uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi, salgının aktif odaklarda yoğun bulaş nedeniyle büyümeyi sürdürdüğünü bildirdi. Açıklamada, toplum içinde meydana gelen ölümlerin arttığı ve bulaş zincirlerinin henüz tam olarak belirlenemediği kaydedildi.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti. DSÖ de 17 Mayıs'ta salgın nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu duyurmuştu.

Salgına nadir varyant neden oluyor

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir görülen Ebola varyantlarından "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor. Bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmuyor.

Ebola geçmişte binlerce can aldı

Kanamalı ateşe yol açabilen Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla tespit edilmişti.

KDC'deki salgının Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da geniş çaplı bir salgına neden olmuştu. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.