Ediz Hun kabızlık çekenleri uyarıp ilk kez açıkladı: 21 hücrede 5 kanser hücresi çıktı

Katıldığı bir konferansta kanser itirafında bulunan Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun sevenlerini şaşırttı.

8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini ve şu an durumunun iyi olduğunu belirten usta isim özellikle kabızlık çekenleri uyardı.

"Bana bir şey olmaz" düşüncesiyle hareket ettiğini ancak 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktığını belirten Ediz Hun bu süreçte kemoterapi gördüğünü ve iyileştiğini açıkladı.

'Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin'

Hun, "Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın" dedi.

Konuşmasında vasiyetini de söyleyen Ediz Hun, Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplarının olduğunu bunların da vefaat etmesi durumunda liselere bağışlanmasını istediğini belirtti.