Elektronik sigarada DNA hasarı ve kısırlık riski uyarısı

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Pazarlı Bostan, elektronik sigaraların akciğerlere zarar verdiği gibi doğurganlık ve sperm kalitesini de olumsuz etkilediğini açıkladı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, araştırmalar elektronik sigaradan doğan hasarın doğum yoluyla çocuğa hatta toruna bile ulaştığını ortaya koyarken, bilim insanları elektronik sigaranın hücrelerin genetik bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiğini, hem akut DNA hasarına hem de kalıcı epigenetik değişikliklere yol açtığını tespit etti.

Doğurganlığı engelliyor

Anne karnında e-sigaraya maruz kalan erkek bebeklerin ileriki dönemde çocuk sahibi olma ihtimalinin azaldığını belirten Bostan, “Ayrıca kadınların yumurtalık fonksiyonlarını bozar ve östrojen salgılanmasını azaltır, embriyonun rahme tutunmasını ve ilk gebeliğin oluşumunu geciktirebilir” dedi.

Hasar genetik mirasla aktarılıyor

Genetik hasarın sadece kullanıcıyla sınırlı kalmadığına da dikkati çeken Bostan, “Hamilelik dönemindeki elektronik sigara içen ya da buna maruz kalanların, anne karnındaki bebeğin akciğer ve beyin gelişiminde kalıcı epigenetik bozulmalara yol açarak bu hasarı genetik miras yoluyla gelecek nesillere aktarabildiği, davranış bozukluğuna neden olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Ağır metaller bulunuyor

Elektronik sigaralar, nikotin içeren sıvıların ısıtılmasıyla oluşan aerosolün solunmasıyla kullanılan ürünler olduğunu kaydeden Bostan, “Bilimsel araştırmalar, e-sigara aerosollerinde bulunan formaldehit ve akrolein gibi çamaşır suyu ve petrol yapımında kullanılan toksik maddeler ve bakır nanopartikülleri gibi ağır metaller bulunduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle ergen ve genç yetişkinlerin ciddi risk altında olduğunun altını çizen Bostan, “Akciğerlerin doğal temizleme sistemi zarar görebiliyor. Bu durum kronik öksürük, balgam artışı ve bronşit benzeri solunum şikâyetlerine sebep oluyor. Ayrıca e-sigara kullanımına bağlı gelişen elektronik sigara ilişkili akciğer hasarı (EVALI) olguları, bu ürünlerin ani ve ağır akciğer hasarı oluşturabileceğini gösteriyor” diye konuştu.