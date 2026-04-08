SGK geri ödeme listesini genişletti: Nakdi desteklerde artış

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptığı değişiklikle bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme kapsamına alınırken, çeşitli hastalıklara yönelik nakdi destek oranları artırıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni ilaçlar geri ödeme listesinde

Tebliğ kapsamında, Türkiye'de alternatif tedavisi bulunmayan akondroplazi hastalığında kullanılan bir ilacın yurt dışından temin edilerek hastaların kullanımına sunulması kararlaştırıldı. Herediter anjioödem için koruyucu tedavi ilacı geri ödeme kapsamına alınırken, kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalıklarının tedavisine yönelik iki yeni ilaç da listeye eklendi.

Ayrıca epilepsi ve sistinüri tedavisinde kullanılan bazı ilaçların alternatif tedavi kapsamında yurt dışından temin edilmesine imkân sağlandı.

Nakdi destek oranları artırıldı

Yeni düzenlemeyle bazı hastalık gruplarına yönelik desteklerde artışa gidildi. Çölyak ve protein metabolizması hastalarına sağlanan gıda desteği yüzde 30 artırılırken, kseroderma pigmentosum ve albinizm hastaları için güneş kremi desteği ile mitokondriyal sitopatiye yönelik yardımcı ürün desteği yüzde 10 oranında yükseltildi.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdik. Önemli hastalıkların tedavilerinde ihtiyaç duyulan belirli ilaçları geri ödeme listemize aldık. Yurt içinde üretimi olmayan ilaçları yurt dışından temin ettik. Belirli hastalıkların tedavilerinde Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan nakdi ücret desteğini yüzde 10 ila yüzde 30 oranında artırdık" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, düzenlemeye katkı sunanlara teşekkür etti.