Evde kaçak saç ekimi yapan kişi yakalandı

Dubai Polisi, Dubai Sağlık Otoritesi ile yürüttüğü ortak operasyon sonucu, bir apartman dairesinde kaçak saç ekimi yapan kişiyi gözaltına aldı. Zanlının, gerekli tıbbi bilgiye ve lisansa sahip olmadan bu işlemleri gerçekleştirdiği, böylece toplum sağlığını ciddi şekilde tehlikeye attığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, zanlının işlemlerini sosyal medyada paylaştığı ve bu sayede müşteri çektiği belirlendi. Paylaşımların ardından polis ve sağlık otoriteleri iş birliğiyle operasyon başlatıldı.

Yatak odasını klinik yapmış

Polis ekipleri tarafından yapılan baskında, üç odalı dairenin bir odasının sahte klinik haline getirildiği tespit edildi. İki oda aile üyeleri için yaşam alanı olarak kullanılırken, üçüncü oda tıbbi cihazlar ve ameliyat aletleriyle donatılarak saç ekimi için kullanılmış.

Sağlık ve güvenlik standartlarının hiçe sayıldığı bu ortamda, çok sayıda tıbbi ekipman ve cerrahi malzeme bulundu. Yetkililer, dairenin mühürlendiğini ve zanlı hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.