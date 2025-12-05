Fizyoterapide devrim: Sanal gerçeklikle evde tedavi dönemi başlıyor

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında fizyoterapinin faydalarına ilişkin farkındalık her geçen gün artıyor. Research and Markets araştırmasına göre, fizyoterapi hizmetleri pazarının büyüklüğü son yıllarda önemli ölçüde arttı. 2024’te 50,7 milyar dolar olan pazarın, 2025'te 54 milyar doları zorlaması bekleniyor. Uzaktan fizyoterapi hizmetleri ise hem günlük yaşamda vakit kaybını önlüyor hem de hasta dilediği yer ve mekanda tedavi olabiliyor.

Türkiye’de geliştirilen bir sanal gerçeklik platformu, yaşattığı fizyoterapi deneyimiyle hem etkili hem de eğlenceli bir iyileşme süreci sunmayı hedefliyor. Deneyimsel İnternet Üzerinde Fizyoterapi için Geliştirilmiş Yeni Nesil Sanal Gerçeklik Platformu XRVERY’nin Kurucu Ortakları Mehmet Acar, Prof. Dr. Burçin Ekser ve Prof. Dr. Çağatay Öztürk, yenilikçi bir teknolojiyle klasik fizyoterapi ve sporu dönüştürüyor, daha etkili ve motive edici hale getiriyor. Tamamen özsermayeyle hayata geçirilen güçlü ve sürdürülebilir dijital sağlık platformu, kurucu ortakların teknoloji, tıp ve bilimsel araştırma alanlarındaki birikimlerini bir araya getiriyor.

Yüzde 100 Türk sermayesiyle Türkiye’de geliştirlen projenin hem sağlık hem teknoloji dünyasında önemli bir kilometre taşı olacağını dile getiren Mehmet Acar, “XRVERY ile yalnızca fizyoterapi değil, hareket, motivasyon, rahatlama ve eğlenceli egzersiz arayan herkes için geliştirilmiş bir platform sunuyoruz. Sanal gerçeklik (VR) ve genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojilerini bir araya getiren yenilikçi bir deneyimsel internet alanı kurduk. Platformun temel amacı, bireylere evlerinden çıkmadan, kişiselleştirilmiş bir VR ortamında profesyonel bir fizyoterapist rehberliğinde doğru hareketleri yapma olanağı sunmak” dedi.

Deneyimsel internet kavramını Türkiye’de ilk benimseyen ve metaverse/spatial computing projeleriyle dünya çapında tanınan Mehmet Acar, platformun kapsamı hakkında şu bilgileri paylaştı: “Oyun ve egzersizlerden oluşan 100’den fazla içerik, nefes terapisi ve başlangıç seviyesi yoganın yanı sıra, doğa yürüyüşü, şehir gezintisi, balon uçuşu deneyimleri sunuyoruz. Üç boyutlu konserler, sinema salonu, resim ve fotoğraf galerilerinin bulunduğu XRVERY’de, günlük egzersizleri motive edici ortamlar ve oyunlaştırılmış fiziksel aktiviteler gibi deneyimler de bulunuyor. Platform, halihazırda Türkiye, Amerika ve İngiltere’de sağlık profesyonelleri tarafından kullanılıyor. Meta, Pico, Apple Vision, Samsung gibi markaların sanal gerçeklik başlıklarıyla uyumlu şekilde çalışıyor.”

“Fizyoterapiyi eğlenceli ve motive edici hale getiriyoruz”

Metaverse Standards Forum’un kurucularından olan, ayrıca bu yapının yönetim kuruluna davet edilen ilk ve tek Türk temsilcisi Mehmet Acar, “Kullanıcıya özel kurgulanmış bir metaverse platformu olarak, özellikle fizyoterapi alanında hem etkili hem de eğlenceli bir iyileşme süreci sunmayı hedefliyoruz. Projemiz fiziksel, zamansal ya da bütçesel kısıtlamalar sebebiyle fizyoterapiye erişim sorunu yaşayanlar için geliştirildi. Sağlıklı bir yaşamı daha konforlu ve eğlenceli yapmak isteyenler için önde gelen markaların VR başlıklarıyla uyumlu uygulama, fizyoterapiyi motive edici hale getirmenin yanı sıra hareketlerin doğru yapılması konusunda da çözüm sunuyor” şeklinde konuştu.

Sağlık yazılımlarında dışa bağımlılığı azaltacak

Platformu hayata geçirirken, egzersiz ve fiziksel hareketleri eğlenceli ve doğru yapmak isteyen herkesi hedeflediklerini belirten XRVERY Kurucu Ortağı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, “Bu sistem sayesinde, kullanıcıların fiziksel hareketleri, giyilebilir sensörler ve sanal gerçeklik başlığı üzerinden anlık olarak izlenecek, analiz edilecek ve kişiye özel egzersiz senaryoları oluşturulacak. Oyunlaştırılmış içerikler ve deneyimsel ortamlar sayesinde hastaların tedaviye uyumu artacak, klasik egzersizlerin sıkıcılığı ortadan kalkacak. Sistem, evde kullanım senaryolarına da uygun olacak şekilde geliştirilecek. Böylece kırsal bölgelerde veya hareket kısıtlılığı olan bireylerin de fizyoterapiye erişimi kolaylaştırılacak. Türkiye’de ilk defa bu kapsamda geliştirilecek XR tabanlı fizyoterapi platformu, sağlık yazılımları alanında dışa bağımlılığı azaltarak hem kamu hem özel sektör için ölçeklenebilir bir çözüm sunacak” ifadelerini kullandı.

“Impact of Artificial Intelligence and Virtual Reality on the Rehabilitation of General Patients and Patients Undergoing Surgical Treatment” başlıklı çalışmalarının, saygın uluslararası dergi Health Sciences Review’da yayımlandığını belirten XRVERY Kurucu Ortağı Mehmet Acar, sözlerini şöyle tamamladı:

“XRVERY’nin kurucu ortaklarından biri, dünyada organ nakli ve hayvandan insana karaciğer üretimi konusunda öncü kabul edilen bir bilim insanı olan, Uluslararası Xenotransplantasyon Derneği’nin Seçilmiş Başkanı ve Chicago Loyola Üniversitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Ekser. Diğeri ise Ulus Liv Hospital ve İstinye Üniversitesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Öztürk. Omurga cerrahisi ve rehabilitasyon alanında dünyanın önde gelen isimlerden biri, aynı zamanda Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Türkiye’den çıkan ve dünyaya örnek olacak bir teknolojik başarı ve sağlıkta dijital dönüşüm hikayesi yazdık. Ordu’da birlikte büyüyen, alanında uzman üç çocukluk arkadaşı olarak güçlerimizi birleştirdik.”

XRVERY Kurucu Ortağı Prof. Dr. Çağatay Öztürk, “Dışarıdan herhangi bir fon, yatırım ya da destek almadık. Platformu sadece kendi birikimlerimiz, inancımız ve özsermayemizle geliştirdik. Bundan sonraki süreçlerde bize katılacak yatırımcılara veya işbirliklerine kapımız sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

XRVERY Kurucu Ortağı Prof. Dr. Burçin Ekser ise “Hem teknoloji hem de sağlık alanında sosyal sorumlulukla harmanlanmış bir girişimcilik modelini en üst seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Projemiz, ilerleyen dönemde yaşlı bakım merkezlerine yapılması planlanan bağış destek programlarıyla sosyal katkı yaratmayı da hedefliyor. Ayrıca, küresel dijital sağlık pazarına açılabilecek büyük bir potansiyele sahip. Özellikle spor kulüpleri ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik olarak yurt dışı satış hedefliyoruz” dedi.