Garanti BBVA Emeklilik’te BES’i olanlar TSS'ni yüzde 37’ye varan indirimlerle yaptırıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) sigorta ürünleriyle birlikte paket olarak sunulabilmesinin önünü açan düzenleme hayata geçtiğinden bu yana sigorta sektöründe “sağlık güvencesi” önemli bir konu haline geldi. Artık, BES müşterileri eğitim, sağlık, hayat sigortaları gibi hizmetleri bir arada alabiliyor. Garanti BBVA Emeklilik de, müşterilerinin birikimlerinin yanında sağlıklarını da güvence altına alacak uygulamaları hayata geçiriyor ve BES’li müşterilerine TSS hizmetini %37’ye varan indirimlerle sunuyor. Bununla birlikte 1-31 Aralık tarihleri arasında mevcutta Garanti BBVA Emeklilik’te BES’i olup TSS yaptıran ya da TSS ile birlikte BES başlatan müşterilerinin sözleşmelerine ek 200 TL hediye ediyor. Çocuklara BES sözleşmesiyle birlikte TSS yaptıranlar ise BES birikimlerine ek 300 TL kazanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Müşterilerimizin birikimlerini büyütüp fonlarda değerlendirmelerini sağlarken, sağlıklarını da güvence altına alacak uygulamaları hayata geçiriyoruz. 2022 yılının Nisan ayı itibarıyla TSS ürünümüzün satışına başladık. Sağlık sigortası ürünlerini çeşitli avantajlarla müşterilerimize sunuyoruz. BES’i olan müşterilerimiz TSS poliçelerinde %37’ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Aynı zamanda müşterilerimiz başlattıkları poliçe kapsamında ücretsiz check-up ve diş bakım hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. TSS, Çocuklara BES katılımcılarımız için de çok avantajlı. Çocuklara BES hayata geçeli henüz 1,5 sene olmasına rağmen şimdiden 500 bini aşkın çocuk bireysel emeklilik sistemine dahil oldu. Sistemdeki her 5 çocuktan 1’i BES birikimi yapmaya bizimle başladı. Bu çocuklarımızın sağlıkları da güvence altında olsun diye, onlara da aynı indirim avantajını sunuyoruz. Çocuklara TSS ürününün en büyük avantajlarından birisi yeni doğan bebeklerin 14 günden itibaren tek başına sigortalanabiliyor olması. Anne adayları ise kendilerine yaptıracakları TSS sayesinde doğum teminatının avantajlı hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

Sağlıklarını bizimle güvence altına alan tüm müşterilerimiz için asıl dileğimiz sigorta ürünlerini kullanmak durumunda kalmamaları; bugünden kendilerine, sağlıklarına iyi bakmaları. Bu amaçla TSS müşterilerimizin tamamı iyi yaşam platformumuz Sağlıklı Yaşa’daki online etkinliklere tamamen ücretsiz olarak katılabiliyor ve kendilerine bugünden iyi bakıyorlar. Müşterilerimizin de Sağlıklı Yaşa’ya olan ilgileri oldukça yüksek. Kendilerine iyi bakmanın yollarını keşfettikleri bu yolculukta en çok meditasyon, kişisel gelişim & koçluk ve fitnesss derslerini tercih ediyorlar.

Müşterilerimizin hem yarınlarını hem de sağlıklarını güvence altına almaları için çalışmaya devam edeceğiz. Kendilerine ve ailelerine iyi bakmalarını oldukça önemsiyoruz” dedi.