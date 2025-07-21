Geri ödeme listesine 12 yerli ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 12 yerli üretim ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" notunu paylaştı.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında antihipertansif, antirromatizmal, antibiyotik, ağrı kesici-ateş düşürücü, amino asit türevi, antiviral, mide koruyucu ve elektrolit kaybı serumu gibi çeşitli tedavi alanlarında kullanılan ilaçlar bulunuyor.

Listeye alınan 12 ilacın dağılımı ise şu şekilde:

• 4'ü antihipertansif

• 2'si antirromatizmal

• 1'i antibiyotik

• 1'i ağrı kesici-ateş düşürücü

• 1'i amino asit türevi

• 1'i antiviral

• 1'i mide koruyucu

• 1'i elektrolit kaybı serumu