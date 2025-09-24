Gömleğinin içine bakınca ölüm nedeni anlaşıldı

Olay, Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün öğlen saatlerinde evinden tarlasını sürmek için traktörüyle ayrılan 78 yaşındaki Ahmet Kurd, akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından direksiyona yığılmış halde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede yaşlı adamın gömleğinin içinde 2 adet ölü arı bulunduğu, kolunda ise çok sayıda arı sokması izi tespit edildi.

Yakınları, Kurd'un arı sokmasına karşı ileri derecede alerjisi bulunduğunu, daha önce de defalarca hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ahmet Kurd'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.