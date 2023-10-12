Göz sağlığını korumanın 10 yolu

Çoğumuzun alışkanlığı hastalık kendini göstermeye başladığında doktora gitmek olsa da bu en sık yaptığımız hataların başında gelen kötü bir özelliğimiz. Son derece önemli organlarımızın başında gelen gözlerimiz ayrı bir özen istiyor. Bu bağlamda da gözümüzde herhangi bir sorun hissetmesek bile her yıl bir kere göz muayenesi yaptırmalıyız. Çünkü sinsi seyreden bir göz hastalığı başlamış fakat henüz kendisini hissettirmemiş olabilir.

Göz sağlığımızı korumanın 10 önemli yolunu Liv Hospital Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İhsan Yılmaz anlattı.

1- Sigara içmeyin

Sigara kullanımı göz hastalıklarının daha sık görülmesine sebep olur. Buna ilave olarak bazı göz hastalıkları daha şiddetli seyreder. Uyguladığımız tedavilerin başarı şansı azalır ve hastalık sık tekrarlar hale gelebilir.

2- Sağlıklı beslenin

Günümüz şartlarında sağlıklı beslenmek zorlaştı. Sağlıklı gıdaya erişim artık daha zor. Bununla birlikte sağlıklı beslenmeye ayıracak zamanı bulmak yoğun iş temposunda daha zor hale gelmiş durumda. Sağlıksız beslenmeye hareketsizlik, stres gibi faktörler de eklenince Şeker hastalığı (Diyabet) ve Hipertansiyon hastalığı adeta bir salgın hastalık gibi çok sık görülmeye başlandı. Bu iki hastalık maalesef gözün en dışındaki göz kapaklarından, gözün en arkasındaki retina tabakasına kadar tüm göz yapılarını olumsuz olarak etkilemektedir.

3- Her yıl düzenli göz muayenesi yaptırın

Gözümüzde herhangi bir sorun hissetmesek bile her yıl bir kere göz muayenesi yaptırmalıyız. Sinsi seyreden bir göz hastalığı başlamış fakat henüz kendisini hissettirmemiş olabilir. Rutin yaptırılan yıllık muayeneler hastalıkları başlangıç safhalarında yakalamamızı sağlar ve bize erken tedavi şansı verir. Böylece hastalık ilerleyip göze henüz zarar vermeden tedavi edilebilir.

4- Egzersiz yapın

Yapılan çalışmalar düzenli yapılan egzersizlerin göz sağlığını önemli oranda olumlu etkilediğini göstermiştir. Düzenli egzersiz yapmanın göz içi basıncını düşürdüğü, göz kanlanmasını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir.

5- Ekran kullanım süresini azaltın

Günümüzde hem iş ortamında hem de sosyal yaşamda çok fazla ekrana maruz kalıyoruz. Cep telefonu ve akıllı tabletlerin yaygın kullanımı, iş yerlerinde bilgisayar ekranlarına uzun süre maruz kalmak, evde büyük ekranlı televizyonları uzun süreli kullanmak göz sağlığını olumsuz etkilemektedir. Göz kuruluğu, göz yorgunluğu, göz-baş-boyun ağrıları, gözde kızarıklık-hassasiyet, hatta uyku problemlerine sebep olabilmektedir. Çözüm olarak bazı özel gözlükler ve medikal tedaviler uygulanabilmektedir.

6- Güneşten gözlerinizi koruyun

Güneşin sayısız faydasının yanında fazla güneşe maruz kalma sonucu gözler zarar görebilmektedir. Kornea dediğimiz gözün saydam tabakasında yanıklar oluşabilir. Göz zarı (konjonktiva) etkilenebilir. Kuru göz şiddetlenebilir. Gözün sinir tabakası (retina) etkilenebilir. Doğru güneş gözlüğü ve şapka kullanımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir.

7- Göz doktoruna görünmeden, rastgele göz damlası kullanmayın

Herhangi bir göz sorunu yaşadığımız zaman göz doktoruna muayene olmadan, çevremizden duyduğumuz ya da daha önce kullandığımız bir göz damlasını rastgele kullanmak gözümüze ciddi zarar verebilir.

8- Kuru göze dikkat edin

Sağlıklı bir göz için, net bir görüş, yeterli miktarda ve kalitede bir gözyaşı gerekmektedir. Gözyaşı tabakası gözün en dış kısmını kaplar ve net görüş sağlar. Ekran kullanımıyla ilgili tedbirlere uyarak, yeteri kadar A vitamini içerikli beslenerek, güneş gözlüğü kullanarak kuru gözden bir miktar korunmak mümkün. Kuru göz geliştiğinde ise damla, pomat, punktum tıkaçları, bazı özel cihazlar ile göze masaj veya lazer uygulamaları tedavide sık kullandığımız seçeneklerden bir kaçı olarak sayılabilir.

9-Reçete edilen gözlükleri kullanın

Özellikle astigmat gibi görmeyi ciddi oranda etkileyen göz numaralarının varlığında mutlaka doktor tarafından verilen gözlükler kullanılmalıdır. Aksi halde göz, göz çevresi ve hatta baş-boyun ağrıları gelişebilir. Migren atakları sıklaşabilir. Doktorun önerdiği gözlüğü, önerilen durumlarda kullanmak büyük önem arz eder.

10-Kontakt lens kullanımında kurallara uyun

Kontakt lens kullanımında temizlik kurallarına uyulması, kontakt lenslerin ömrü bittiğinde mutlaka yenisiyle değiştirilmesi ve düzenli göz muayenelerine gelinmesi önemlidir. Havuz, deniz, duş gibi su ile temas olacak durumlarda kesinlikle kontakt lens kullanılmaz. Kontakt lens ile uyumak yasaktır.