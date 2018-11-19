Halk sağlığı laboratuvarı gün sayıyor

19 Kasım 2018

BURSA- Bursa’nın Halk Sağlığı Laboratuvarları anlamında Balıkesir, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Eskişehir gibi illere de bölgesel nitelikte hizmet verdiğine dikkat çeken Dr. Özcan Akan, “6.720 metrekare kapalı alan üzerine kurulan 8 katlı binanın içerisinde Su Kimyası ve Mikrobiyolojisi Laboratuvarları, Klinik Mikrobiyoloji, Kan Laboratuvarı ve Tüberküloz Laboratuvarı olacaktır. Yine laboratuvar personelimizin eğitimlerini aksatmadan alabilmesi için yeni yapılan binada toplantı salonumuzda bulunmaktadır. Son katta ise 150 kişilik konferans salonumuzun da bulunduğu inşaatımızın yatırım bedeli toplam 12 milyon 700 bin TL’dir” dedi.

Güney Marmara’nın en büyük laboratuvarı

Yeni bina hizmete girdiğinde Bursa’da halihazırda bulunan üç laboratuvarın tek bir merkezde toplanacağının bilgisini veren Dr. Akan “Tek merkezden yönetim ile daha hızlı ve etkili hizmet vermenin yanı sıra personelimizi de daha etkin kullanma imkânına sahip olacağız. Mevcut su laboratuvarımız TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir. Yeni binaya taşınma sonrasında da kaliteden ödün vermeyeceğiz. Tüm cihazlar son teknolojiye sahip olacak. Güney Marmara’nın en büyük Halk Sağlığı Laboratuvarı olarak inşa edilen binamız hizmete girmesiyle birlikte ilimize büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.