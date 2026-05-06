Hantavirüs nedir, öldürücü mü? Hantavirüsü nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Atlas Okyanusu'nda seyir halinde olan MV Hondius gemisinde bir Hollandalı kadın hayatını kaybetti. Gemide birkaç kişi de rahatsızlandı ve tedaviye alındı. Bu vakaların sebebinin ise hantavirüs olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü alarma geçerken binlerce kişi ise virüs ile ilgili bilgi almaya çalışıyor.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenler tarafından taşınan, insanlarda ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs grubudur. İnsanlara en sık, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonrası bulaşır. Özellikle bu partiküllerin havaya karışıp solunması risk oluşturabilir.

Belirtiler ilk günlerde çoğu zaman grip benzeri başlar:

ateş

kas ağrısı

halsizlik

baş ağrısı

mide bulantısı veya karın ağrısı

Bazı vakalarda hastalık ilerleyerek akciğerlerde veya böbreklerde ciddi sorunlara neden olabilir. Bu yüzden erken tanı önemlidir.

Nasıl bulaşır?

Fare/sıçan dışkısı veya idrarıyla kirlenmiş alanların temizlenmesi sırasında

Kemirgenlerin yaşadığı kapalı alanlarda (depo, bodrum, ahır vb.)

Nadiren kemirgen ısırığıyla

İnsandan insana bulaş genellikle görülmez; ancak Güney Amerika’da görülen bazı türlerde çok yakın temasla sınırlı bulaş bildirilmiştir.