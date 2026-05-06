Arjantin’in Ushuaia kentinden 20 Mart’ta hareket eden MV Hondius adlı lüks kruvaziyer gemisinde üç yolcu hayatını kaybetmiş, beş kişide ise şüpheli hantavirüs vakası tespit edilmişti. Atlantik'in ortasında virüs kabusu yaşayan gemi içindeki 150 yolcuyla karantinaya alınırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vakaların ardından "hantavirüsü" yakın takibe aldı.

DSÖ, kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen hantavirüsün nadir de olsa "insandan insana bulaşabileceği" uyarısında bulunurken virüsü küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirdi.

Hantavirüs nasıl bulaşır, belirtileri neler?

İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken, bunlar, tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Erken teşhisi zor alan hantavirüs enfeksiyonu grip, Kovid-19, dang humması veya sepsis gibi diğer ateşli veya solunum yolu hastalıklarıyla karıştırılabiliyor.

Vakaların yüzde 50'si ölümle sonuçlanıyor

Hantavirüs enfeksiyonu, ciddi hastalıklara ve ölüme kadar götürürken Amerika kıtasında virüsün, ölüm oranı yüzde 50'ye varan, ciddi solunum yolu hastalığı olan hantavirüs kardiyopulmoner sendromuna (HCPS) neden olduğu bildiriliyor. Güney Amerika'da görülen ve temas yoluyla insandan insana bulaşmasının sınırlı olduğu belgelenen Andes virüsü de bir hantavirüs türü olarak biliniyor.

Avrupa ve Asya'da ise hantavirüsler, böbrek sendromlu hemorajik ateşe (HFRS) neden olabiliyor. Ancak hantavirüs enfeksiyonları dünya genelinde nispeten nadir olarak görülüyor. Virüs, Asya ve Avrupa'da yüzde 1-15, Amerika kıtasında ise yüzde 50'ye varan bir ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor.

En büyük risk Asya ve Avrupa'da

Dünya genelinde her yıl 10 bin ila 100 binden fazla enfeksiyonun meydana geldiği tahmin edilirken, hantavirüsle ilgili en büyük yükün Asya ve Avrupa'da olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Çin ve Güney Kore'de olmak üzere Doğu Asya'da her yıl binlerce HFRS vakası tespit ediliyor ancak son yıllarda görülme sıklığının azaldığı kaydediliyor.

İnsandan insana bulaştığı tahmin ediliyor

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, hantavirüslerin kemirgenler tarafından taşındığını ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabileceğini ifade etti. Kerkhove, eşler ile aynı ortamı paylaşan ve gerçekten yakın temas halinde olanlar arasında hantavirüsün "insandan insana bulaşabileceğine" inandıklarını belirtti.

Gemide başka semptomatik hastanın olmadığını belirten Kerkhove, geminin Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam edeceğini ve İspanyol yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

Özel bir tedavisi bulunmuyor

Hastalığın ilk evrelerinde daha bulaşıcı olduğunu öngören DSÖ, virüsün genom dizileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hantavirüs hastalıklarını iyileştiren spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın, hayatta kalma oranını artırmak için çok önemli olduğu biliniyor. Salgınlar sırasında, vakaların erken tespiti ve izolasyonu, yakın temaslıların takibi ve standart enfeksiyon önlemleri, yayılımın sınırlandırılması noktasında öne çıkıyor.