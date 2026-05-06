Altın fiyatları Trump ve İran açıklamalarıyla yükseliyor

Altın fiyatları Trump'ın İran ile nihai bir anlaşma konusunda ilerleme sağlandığını duyurmasından destek aldı. Bu açıklama doların değer kaybetmesine yol açtı. Küresel piyasalarda altın, bu gelişmelerin ışığında kazanımlarını artırmayı sürdürüyor.

Değerli metal, salı günü yüzde 0,8 oranında bir artış kaydetmişti. Yeni günde ise yüzde 1,6 oranında değer kazanarak ons başına 4.630 dolar seviyesine yaklaştı. Dolar endeksi yüzde 0,3 oranında geriledi ve bu durum sarı metali birçok alıcı için daha cazip hale getirdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran ile görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini iddia etti.

Altın fiyatlarında Hürmüz Boğazı gerilimi yön belirliyor

Trump, mahsur kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkmasına yardımcı olmak için yürütülen ABD öncülüğündeki çabaları nihai bir anlaşma umuduyla duraklatacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaklaşık bir ay önce başlayan ateşkesin sürdüğünü bildirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Washington'un boğazdaki deniz taşımacılığını korumaya yönelmesiyle saldırı operasyonlarının sona erdiğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi de görüşmelerin ilerlediğini doğruladı.

ABD yönetimi aktif savaşa dönüş ihtimalini düşük gösterdi. Ancak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin karıştığı çatışmaların ertesi günü bir kargo gemisinin bilinmeyen bir mermi ile vurulduğu raporları gerilimin devam ettiğine işaret ediyor. Boğazın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya giden yol belirsizliğini korurken, altın üzerindeki kısa vadeli baskı devam ediyor. Enflasyon endişeleri, ABD Merkez Bankası (Fed) için faiz artırımı beklentilerini güçlendiriyor.

Faiz artırımı beklentileri piyasaları şekillendiriyor

Tahvil yatırımcılarının, ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki politika adımının indirimden ziyade bir artış olabileceği yönündeki beklentileri güçleniyor. Savaşın Şubat ayı sonlarında başlamasından bu yana değerli metal yüzde 12'den fazla düşüş yaşamıştı. Faiz artırımı beklentileri, ABD istihdam verisi öncesinde ivme kazanıyor. İstihdam verisinin, işgücü piyasasındaki koşulların istikrar kazandığını göstermesi ve enflasyon risklerinin yatırımcı endişeleri arasında merkezde yer almasına neden olması bekleniyor.

MKS PAMP SA araştırma ve metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, yayımladığı bir notta değerli metallerin yaza yapısal pozisyonlanma paradoksu ile girdiğini belirtti. Altın piyasasına yatırılan itibari para miktarı güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak sözleşmeler ve ons bazında pozisyonlanma zayıf seyrediyor.

Shiels, para biriminin değer kaybetmesi, tedarik zincirinin parçalanması ve parasal düzenin bozulmasına ilişkin orta vadeli yükseliş beklentisinin bozulmadan kaldığını vurguladı. Ancak yeni zirvelere giden kısa vadeli yolun, mevsimsel modellerin ve perakende talepteki gerilemenin yarattığı boşluğu doldurmak için genel kurumsal sermayenin devreye girmesi gerektirdiğini vurguladı.

Spot altın, şu sıralarda yüzde 1,9 artışla ons başına 4.644,61 dolara yükselmiş durumda. Gümüş ise yüzde 3,74 artışla 75,54 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Platin ve paladyum fiyatları da yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Bu veriler, aylık görünümde jeopolitik risklerin azalması ve doların zayıflamasıyla birlikte altın piyasasının güvenli liman algısından sıyrılarak makroekonomik dinamiklere ve Fed politikalarına daha duyarlı yeni bir toparlanma trendine girdiğini gösteriyor.