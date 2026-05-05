Morgan Stanley'den çip hisselerine güçlü revizyon

Morgan Stanley, bilanço sezonunun hız kazandığı dönemde piyasa verilerindeki güçlenmeye dikkat çekerek bazı yarı iletken şirketlerine ilişkin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti. Banka, sektör genelinde iyimserliğin sürdüğüne işaret etti.

Buna göre GlobalFoundries için hedef fiyat 47 dolardan 58 dolara, IonQ için 38 dolardan 47 dolara yükseltildi. Advanced Micro Devices için hedef 255 dolardan 360 dolara çıkarılırken, Microchip Technology için 69 dolardan 92 dolara, Navitas Semiconductor için ise 4,50 dolardan 12,50 dolara revize edildi.

GlobalFoundries ve sektör görünümü

Joseph Moore liderliğindeki analistler, GlobalFoundries hisselerinde sektör genelindeki iyimserlik ve eski nesil dökümhane fiyatlarında artış beklentisinin etkili olduğunu belirtti. Silikon fotoniğin de eski nesil üretim tarafında yeni bir büyüme alanı olarak öne çıktığına dikkat çekildi. Bu kapsamda Tower Semiconductor gibi benzer şirketlerde de yeniden değerleme görüldüğü ifade edildi.

GlobalFoundries'in ilk çeyrek finansallarını 5 Mayıs'ta açıklaması beklenirken, AMD'nin de aynı gün sonuçlarını duyuracağı kaydedildi.

AMD tarafında temkinli iyimserlik

Morgan Stanley, AMD'nin MI355 ürünlerinin mevcut teknoloji seviyesinin gerisinde kaldığını ancak talep tarafında olumlu sinyaller bulunduğunu belirtti. Analistler, yılın geri kalanında belirleyici unsurun Helios raf sistemleri olacağını vurgularken, müşteri tarafındaki onay ve devreye alma süreçlerinin zorluk yaratabileceğine işaret etti.

Bu nedenle yılın son çeyreğinde beklenen gelir artışının büyüklüğüne ilişkin daha temkinli bir duruş sergilendiği ve GPU gelir tahminlerinin piyasa beklentisinin altında kaldığı ifade edildi.

Navitas için temkinli duruş sürüyor

Navitas'ın finansallarını salı günü açıklaması beklenirken, şirket yönetiminin performansı ve "Navitas 2.0" stratejisinin ilerleyişi olumlu değerlendirildi. Bununla birlikte, hissenin yıl başından bu yana yüzde 140'ın üzerinde yükseldiğine ve değerlemesinin yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek "ağırlık azalt" görüşü korundu.

IonQ ve Microchip için beklentiler

IonQ'nun 6 Mayıs'ta açıklayacağı finansallar öncesinde, şirketin son satın almalar ve yeni sözleşmeler sayesinde 2026 gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerine taşıyabileceği öngörüldü.

Microchip Technology'nin ise 7 Mayıs'ta 2026 mali yılı dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Banka, analog ve mikrodenetleyici şirketlerinde döngüsel toparlanmanın sanayi segmentine yayılmaya başladığını ve veri merkezi talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Bu çerçevede, sanayi, havacılık ve savunma gelirlerinin önemli paya sahip olduğu Microchip'in toparlanmadan en fazla fayda sağlayabilecek şirketler arasında yer aldığı ifade edildi.