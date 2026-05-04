Ege Yapı (EGEGY) bilançosunda karlılık ve gelir artışı

Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY), 2026 yılı ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Mali tablolar bir kârlılık ve satış geliri artışına işaret ediyor.

Satış gelirleri ve hasılat rakamlarındaki ivme

Şirketin satış gelirleri önceki yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış yaşadı. 2025 yılının ilk çeyreğinde 123.533.172 TL olan hasılat, 2026 yılının aynı döneminde 2.173.929.006 TL seviyesine yükseldi.

Hasılat tarafındaki bu büyüme, faaliyet kârlılığına da doğrudan ve istikrarlı bir şekilde yansıdı. Şirket, brüt kâr rakamını 48.090.525 TL seviyesinden 697.319.212 TL bandına taşıdı.

Ege Yapı net kar rakamları

Operasyonel performanstaki bu ivmelenme, şirketin net kâr üretimine de yansıdı. Şirketin net dönem kârı, 2025 yılı ilk çeyreğindeki 155.541.344 TL seviyesinden 2026 ilk çeyreğinde 520.774.798 TL rakamına ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,35 katlık bir artış ifade etti.

Finansal tablonun pasif tarafına bakıldığında ise ana ortaklığa ait özkaynaklar, 2025 yıl sonundaki 1.888.221.087 TL seviyesinden 2.408.811.125 TL noktasına ulaştı.

Bilanço verilerinde dikkat çeken detaylar

Değerleme çarpanları açısından bakıldığında, artan kârlılık şirket hisseleri için rasyoları daha cazip hale getirebilir. Ancak yüksek hasılat rakamlarının sürdürülebilirliği, önümüzdeki dönemlerdeki yeni proje satışlarına bağlı kalacak.