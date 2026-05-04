Kira artış oranı Mayıs 2026: Kiraya ne kadar zam gelecek? İşte kira artış hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2026 (TÜFE)' bültenini yayımladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 arttı.

Açıklanan verilerle birlikte mayıs ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,43 oldu.

Nisan ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre mart ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 1,94, yıllık ise yüzde 30,87 olarak açıklanmıştı.

Böylelikle nisan ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 32,82 olmuştu.

Kiralar ne kadar olacak? Ne kadar artacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış tutarı: 6.486 TL - Yeni kira: 26.486 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış tutarı: 9.729 TL - Yeni kira: 39.729 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış tutarı: 12.972 TL - Yeni kira: 52.972 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış tutarı: 16.215 TL - Yeni kira: 66.215 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış tutarı: 19.458 TL - Yeni kira: 79.458 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış tutarı: 22.701 TL - Yeni kira: 92.701 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış tutarı: 25.944 TL - Yeni kira: 105.944 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış tutarı: 29.187 TL - Yeni kira: 119.187 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış tutarı: 32.430 TL - Yeni kira: 132.430 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli