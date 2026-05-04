Enflasyon rakamları kaç oldu? Nisan ayı enflasyon oranları yükseldi mi, düştü mü?

Piyasaların merakla beklediği nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,43 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek artış enerji harcamalarında

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,55 artış, ulaştırmada yüzde 35,06 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 46,60 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,72, ulaştırmada 5,66 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,30 yüzde puan oldu.

Aylık bazda ise fiyat artışları özellikle konut grubunda belirginleşti. Gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,70, ulaştırma yüzde 4,29, konut grubu ise yüzde 7,99 yükseldi. Aylık enflasyona katkı sırasıyla 0,95, 0,73 ve 0,90 puan olarak hesaplandı.

Özel kapsamlı TÜFE'de yüzde 30,51 artış

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,42 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,51 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,01 artış olarak gerçekleşti.

Beklentilerin üstünde geldi

Ekonomistlerin nisan ayı için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında değişirken, TÜİK'in beklenti anketine göre TÜFE nisanda aylık bazda yüzde 3,19, yıllık bazda ise yüzde 31,11 seviyesinde bekleniyordu.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise nisan ayına ilişkin enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edilmişti. Daha önce yüzde 2,11 olan TÜFE artışı beklentisi yüzde 2,93'e yükselirken, yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 27,53 seviyesinde öngörülmüştü.