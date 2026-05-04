Memur ve emekli maaşında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte maaş artışına ilişkin hesaplamalar yeniden gündeme geldi. Dört aylık enflasyon verisi netleşirken, zam oranının kesinleşmesi için mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanması bekleniyor.

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK’in verilerine göre ocakta aylık enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Nisanda ise aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedildi. Böylece yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon oranı yüzde 14,64’e ulaştı.

4 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi en az ne kadar zammı hak etti?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammına ilişkin hesaplamalar, ilk dört aylık enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. Buna göre emekliler; ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 oranındaki artışlarla toplamda yüzde 14,64’lük zammı şimdiden hak etmiş oldu. Kesin oran için mayıs ve haziran verileri bekleniyor.

Memur ve memur emeklisi ne kadar zammı hak etti?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Dört aylık verilere göre enflasyon farkı yüzde 3,28 olarak hesaplandı. Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 7’lik artış eklendiğinde, temmuz ayı için toplam zam oranı yüzde 10,51 seviyesine ulaşıyor.

Net rakamlar ise mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.